Grupos del narco asesinan a 19 influencers en México desde 2024; ocho casos ocurrieron en Sinaloa

Al menos 19 creadores de contenido fueron asesinados en ocho estados del país entre 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con un recuento realizado por El Universal, con Sinaloa como epicentro de la violencia al concentrar ocho de los casos, seguido de Guerrero con tres, Jalisco y Nuevo León con dos cada uno, y Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato con un homicidio por entidad.

El crimen más reciente ocurrió la noche del martes en Culiacán, donde César Gastélum, conocido como “Cesarín” y con más de 700 mil seguidores en TikTok, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a escasos metros de la Fiscalía General del Estado. Dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y uno de ellos le disparó en la cabeza a corta distancia. Dos colaboradores que lo acompañaban resultaron ilesos y el ataque quedó registrado en video.

Según información publicada por Reforma, el Gabinete de Seguridad Nacional informó que la investigación revisa el contenido publicado por la víctima para esclarecer el móvil. En el metraje grabado antes de su muerte, Gastélum se tocaba el ala del sombrero mientras sonaba una canción vinculada a la facción de Los Mayos y pronunciaba la frase “¿Arriba quién, Ramón? ‘Puro Mayo’”. El sombrero funcionaría como señal de identidad entre los influencers sinaloenses afines a La Mayiza.

La escalada de violencia contra estos comunicadores digitales se aceleró con la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, iniciada en septiembre de 2024. En enero de 2025, Culiacán amaneció tapizada con panfletos —arrojados incluso desde avionetas— que exhibían a 25 personas, entre políticos, empresarios, cantantes e influencers, señaladas como “financieros”, “colaboradores” o “lavadores de dinero” de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al momento de su distribución, cuatro de los señalados ya aparecían con la leyenda “eliminado”.

Según el recuento de Reforma, que atribuye 12 de los asesinatos a la guerra entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa, entre las víctimas vinculadas a los narcovolantes figuraron Juan Carlos, “El Chilango”, asesinado en octubre de 2024; Jesús Miguel Vivanco, “El Jasper”, hallado con marcas de tortura y 70 impactos de bala en noviembre de ese año e incluido desde 2023 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto trasiego de fentanilo; y Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, ejecutado en diciembre de 2024. Durante 2025 cayeron también Justin Paul, “El Pinky”; Adalberto Peña, “El Tata”; Gerardo Moya, “El Jerry”, quien operaba una cuenta alterna donde posaba con armas largas y chalecos con las iniciales “MF”, atribuidas a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”; así como Camilo Ochoa, “El Alucín”, acribillado en Temixco, Morelos, y Gail Castro, “Gail Toys”, hermano del youtuber Markitos Toys, asesinado en Ensenada, Baja California.

El diario también reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a más de 60 generadores de contenido de la región por el presunto uso de ingresos publicitarios en operaciones ilícitas.

No todos los casos guardan relación con el crimen organizado. Según El Universal, en Zihuatanejo, Guerrero, fue asesinado en julio pasado el youtuber ambientalista Alex Serna; en Huixtla, Chiapas, Juan Diego Maldonado, “El Chabelo”, crítico del alcalde Régulo Palomeque Sánchez (PVEM), murió en febrero; y en Juventino Rosas, Guanajuato, fue ultimado en 2025 Sergio VG, dedicado a transmisiones nocturnas sobre temas paranormales.

En entrevista con El Universal, David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que los grupos criminales buscan dictar línea editorial en sus territorios a través de estos creadores, cuyas audiencias en ocasiones superan a las de los medios formales, ya sea para difundir las notas que les convienen o censurar las que les afectan. Otras causas, señaló, son la colaboración de algunos influencers en lavado de dinero y las relaciones sentimentales, como en el caso de Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, presuntamente por orden de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Saucedo advirtió que los tres niveles de gobierno han sido omisos al no reconocer a los influencers como comunicadores, por lo que carecen de esquemas de protección como los que operan para periodistas y defensores de derechos humanos, mientras los crímenes permanecen impunes.