Guadalupe Taddei renuncia a la presidencia del INE tras investigaciones por contratos públicos

La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que presentará formalmente su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre de 2026.

La decisión se da a conocer en el marco de las investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre contrataciones públicas, presuntos conflictos de interés y uso de recursos en el órgano electoral.

A través de un comunicado de prensa, la funcionaria hizo pública su decisión de dejar el cargo que ocupaba desde abril de 2023. En el documento, argumentó que su dimisión busca resguardar la estabilidad de la institución encargada de organizar las elecciones.

“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

El pasado 21 de octubre, Guadalupe Taddei negó favorecer a empresas proveedoras y anunció que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las licitaciones del organismo, tras los señalamientos periodísticos sobre contratos y vínculos entre proveedores y personal adscrito a su oficina.

En una conferencia de prensa sin permitir preguntas de los reporteros, aseguró que los antecedentes sobre posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas mencionadas en las publicaciones ya fueron enviados al Órgano Interno de Control, además de presentar una propuesta de portal para consultar las contrataciones del instituto.

“Esta presidencia no tiene empresas favoritas. ¿Por qué? Pues porque en la contratación pública, lo que debe de existir son reglas, expedientes, competencia cuando así corresponda y decisiones que puedan revisarse”, afirmó.