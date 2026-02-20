$!Guanajuato logra baja de 62% en homicidios dolosos y 4 mil 400 detenciones, informa Gabinete de Seguridad

Durante la conferencia matutina de este viernes encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Irapuato, Guanajuato, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó además que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en enero de 2026 también es el más bajo desde 2018.

El Gabinete de Seguridad federal informó que Guanajuato registró una disminución del 62 por ciento en homicidios dolosos al comparar enero de 2025 con enero de 2026, así como la detención de 4 mil 400 personas entre octubre de 2024 y febrero de este año, incluyendo a José Francisco “N”, “Alfa 1”, líder de una célula delictiva vinculada a ataques en un bar de Querétaro, y a Moisés “N”, “Moi”, responsable de las operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima en Salamanca, Irapuato y Celaya.

“Particularmente, cuando comparamos enero de 2025 contra enero de 2026, observamos una reducción del 62 por ciento al pasar de 11.8 a 4.5 homicidios en promedio diario, lo que coloca a enero de 2026 como el enero con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso más bajo desde 2018”, puntualizó.



Descenso en delitos de alto impacto

Figueroa presentó también un panorama general de otros delitos de alto impacto en Guanajuato. Entre las disminuciones más destacadas se encuentran: feminicidio (-50 por ciento), robos con violencia (-34.7 por ciento), extorsión (-31 por ciento), robo a negocio con violencia (-14 por ciento), robo de vehículo con violencia (-14 por ciento) y lesiones dolosas por arma de fuego (-9.3 por ciento); sin embargo, señaló que algunos delitos aún presentan incrementos, como el robo a transeúnte con violencia (+18.5 por ciento) y el robo a casa habitación con violencia (+30.8 por ciento), mientras que el secuestro se mantuvo en ceros.



Estrategia prioritaria y detenciones

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se han detenido 4 mil 400 personas, todas presentadas ante la autoridad ministerial.

García Harfuch destacó algunas de las detenciones más relevantes que han influido en la reducción de homicidios.

Entre ellas, mencionó a José Francisco “N”, “Alfa 1”, líder de una célula delictiva responsable de ataques a un bar en Querétaro y de agresiones a grupos rivales y autoridades, así como a Sandra “N”, “La Patrona”, enlace operativo vinculada con la compra y venta de droga.

Asimismo, se detuvo a Moisés “N”, “Moi”, líder de células operativas del Cártel de Santa Rosa de Lima en Salamanca, Irapuato y Celaya, tras la agresión del 25 de enero en un campo de fútbol de Salamanca, donde fueron asesinadas 11 personas.

Cristian Alejandro “N”, generador de violencia y jefe de célula, fue detenido por su responsabilidad en distribución de droga, secuestros, homicidios y cobro de piso, mientras que Genaro “N”, “El Silencio”, se vinculó con homicidios, narcomenudeo, robo en cajeros, extorsión y privación de la libertad en Michoacán y Guanajuato.

En el marco de la misma estrategia, también fueron capturados Édgar Eduardo “N”, líder de una célula dedicada a extorsión y homicidios y relacionado con el asesinato de siete jóvenes el 19 de mayo en San Bartolomeo de Berríos, y Gustavo “N”, “El Viejo”, jefe operativo y objetivo prioritario.

Adicionalmente, se llevaron a cabo detenciones en Celaya, Pachuca, León y Juventino Rosas, entre ellas a Luis Francisco “N”, “El Piolín”; César Moisés “N”, “El Matolea”; Justin “L”, “El Logan”; Marco Antonio “N”, “El Flaco”; y Norma Idalia “N”, “La Italiana”, todos vinculados con homicidios, venta de drogas, hidrocarburos y armas de fuego.

Durante el periodo, afirmó el funcionario, se aseguraron más de cinco toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo; más de 6 mil 400 armas de fuego; más de 200 mil cartuchos; y se desmanteló un laboratorio para producción de metanfetaminas en Guanajuato.



Refuerzo de seguridad y coordinación federal

García Harfuch subrayó que a partir de febrero de 2025 se fortaleció la presencia del Ejército, Guardia Nacional y células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esto, dijo, permitió identificar y detener a generadores de violencia y objetivos prioritarios de células criminales, “todo esto en un trabajo coordinado con las autoridades estatales”.

El Secretario explicó que operaciones simultáneas en marzo, con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia, se realizaron en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, resultando en la detención de nueve integrantes de un grupo delictivo dedicado a homicidios, secuestro, robo de hidrocarburo y venta de droga.