$!Guardia Costera de EU capturó en lancha ilegal a empresario con negocios inmobiliarios en Mazatlán

Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por agredir a una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la Ciudad de México, fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba ingresar por vía marítima a San Diego, California, a bordo de una lancha en la que viajaban nueve migrantes extranjeros de manera irregular, según se dio a conocer este 17 de agosto.

El imputado pagó a un traficante de personas para cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, mientras huía de la justicia mexicana.

Cortés Jiménez abordó primero una embarcación mayor y después se trasladó a una lancha, maniobra que llamó la atención de los elementos estadounidenses.

“Intentó ingresar de manera irregular a San Diego, vía marítima. Tomó un barco privado o público y de ahí y se pasó a una lancha y es cuando la Guardia Costera lo intercepta y le pregunta por qué si venía en barco se pasó a una lancha, se pone nervioso, hacen la búsqueda y es cuando bota la orden de aprehensión”, explicó Edgar Adaya, abogado de la recepcionista, en entrevista con Radio Fórmula.

La detención se concretó el 12 de agosto del mismo año, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal y activara alertas migratorias en coordinación con autoridades federales de ambos países.

Esas alertas permitieron identificarlo cuando se desplazaba por territorio estadounidense.

Cortés Jiménez permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el centro de detención Otay Mesa, según información de autoridades estadounidenses.