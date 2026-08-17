$!Guardia Costera de EU capturó en lancha ilegal a empresario con negocios inmobiliarios en Mazatlán

Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por agredir a una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la Ciudad de México, fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba ingresar por vía marítima a San Diego, California, a bordo de una lancha en la que viajaban nueve migrantes extranjeros de manera irregular, según se dio a conocer este 17 de agosto.
El imputado pagó a un traficante de personas para cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, mientras huía de la justicia mexicana.
Cortés Jiménez abordó primero una embarcación mayor y después se trasladó a una lancha, maniobra que llamó la atención de los elementos estadounidenses.
“Intentó ingresar de manera irregular a San Diego, vía marítima. Tomó un barco privado o público y de ahí y se pasó a una lancha y es cuando la Guardia Costera lo intercepta y le pregunta por qué si venía en barco se pasó a una lancha, se pone nervioso, hacen la búsqueda y es cuando bota la orden de aprehensión”, explicó Edgar Adaya, abogado de la recepcionista, en entrevista con Radio Fórmula.
La detención se concretó el 12 de agosto del mismo año, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal y activara alertas migratorias en coordinación con autoridades federales de ambos países.
Esas alertas permitieron identificarlo cuando se desplazaba por territorio estadounidense.
Cortés Jiménez permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el centro de detención Otay Mesa, según información de autoridades estadounidenses.
Este 17 de agosto podría celebrarse la audiencia en la que se determinará su situación jurídica y migratoria.
Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX, confirmó mediante un mensaje en sus redes sociales que las gestiones para trasladar al imputado a territorio mexicano se encontraban en curso y que, una vez deportado, quedaría a disposición de la autoridad judicial para iniciar el proceso penal.
La orden de aprehensión se emitió por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido presuntamente el 29 de junio de 2026 en el hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al agresor mientras insultaba a la trabajadora con palabras altisonantes, le arrebataba y arrojaba su teléfono celular, la jalaba del cabello y la derribaba para golpearla y patearla en el piso.
La mujer resultó con lesiones en cuello, rostro, cervicales y columna, y continúa en recuperación. Presentó su denuncia ante la FGJCDMX, instancia que abrió la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para obtener el mandamiento judicial.
Un segundo video difundido días más tarde permitió identificar con claridad el rostro del presunto agresor.
Tras el ataque, el imputado permaneció más de 15 días como huésped del hotel y huyó cuando las autoridades acudieron al lugar a revisar el caso.
Cortés Jiménez, empresario inmobiliario en Mazatlán, Sinaloa, figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma vinculada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich, en ese municipio.
Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa.
En 2025 se reportó un arresto en su contra en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar, sin que existiera resolución condenatoria.
El empresario no ha emitido postura pública respecto a ninguno de los señalamientos.
El 27 de septiembre de 2024, miles de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis.
En ese material, el empresario apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de una facción del Cártel de Sinaloa que disputa el control de la entidad con otro grupo delictivo.
La FGJCDMX señaló que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales forma parte de su política para fortalecer la investigación de las violencias contra las mujeres y evitar que imputados por delitos graves eludan la acción de la justicia.