Elementos de la Guardia Nacional detuvieron el 25 de noviembre a una persona de nacionalidad estadounidense y le aseguraron 400 cartuchos para arma de fuego durante la inspección física de un vehículo procedente de Arizona, Estados Unidos, en el Puente Internacional Los Algodones, en Mexicali, Baja California.

Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento comprendió 200 cartuchos calibre .50 y 200 calibre 7.62 milímetros, además de 10 cintas metálicas para cartuchos, cinco contenedores y el vehículo en el que viajaba el detenido.

La revisión se realizó en el cruce fronterizo que comunica a Baja California con Arizona.