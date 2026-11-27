Elementos de la Guardia Nacional detuvieron el 25 de noviembre a una persona de nacionalidad estadounidense y le aseguraron 400 cartuchos para arma de fuego durante la inspección física de un vehículo procedente de Arizona, Estados Unidos, en el Puente Internacional Los Algodones, en Mexicali, Baja California.
Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento comprendió 200 cartuchos calibre .50 y 200 calibre 7.62 milímetros, además de 10 cintas metálicas para cartuchos, cinco contenedores y el vehículo en el que viajaba el detenido.
La revisión se realizó en el cruce fronterizo que comunica a Baja California con Arizona.
El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mexicali, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.
La dependencia federal informó que, durante la presente administración, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la GN detuvieron a mil 290 personas en los pasos fronterizos de las 32 aduanas del País donde la Sedena tiene presencia.
Esas detenciones derivaron del transporte ilegal de 511 armas de fuego, 297 mil 207 cartuchos de diferentes calibres y 2 mil 657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El aseguramiento de Los Algodones se registró en la aduana de Mexicali, donde operan de manera conjunta personal militar y de Aduanas.