$!Guardia Nacional refuerza Juchitán; Segob coordina acciones tras desaparición del Ayuntamiento

“Lo primero fue reforzar con Guardia Nacional Juchitán y también le pedí a la Secretaría de Gobernación que estuviéramos muy pendientes y en contacto con Juchitán, con ciudadanos”, señaló.

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que, tras la decisión del gobierno estatal de desaparecer los poderes del municipio, pidió a la Secretaría de Gobernación mantenerse pendiente de la situación y en contacto con habitantes de Juchitán para acompañar el proceso de transición de la autoridad municipal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el Gobierno federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán, Oaxaca, y que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación con ciudadanos y autoridades del municipio para contribuir a garantizar la gobernabilidad, luego de la desaparición del Ayuntamiento.

Designan a Francisco Vásques Jiménez como Comisionado temporal para gobernar Juchitán, Oaxaca. ( )

La desaparición del Ayuntamiento ocurrió después de la detención del entonces presidente municipal, Miguel “N”, el 23 de septiembre junto con otra persona por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

El Congreso de Oaxaca aprobó el 25 de septiembre la desaparición de poderes en Juchitán, luego de una solicitud del Gobernador Salomón Jara. La decisión fue aprobada con 35 votos a favor y ninguno en contra y tuvo como fundamento el abandono del ejercicio de sus funciones como una de las causas previstas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.



Refuerzo de la Guardia Nacional

Sheinbaum señaló que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno federal después de la desaparición del Ayuntamiento fue reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán.

La presidenta explicó que, además del despliegue de seguridad, la Secretaría de Gobernación estableció comunicación con habitantes del municipio para conocer quién podría asumir la conducción de la administración municipal tras la desaparición del Ayuntamiento.

La designación de Francisco Vásquez Jiménez como autoridad municipal ya había sido informada el 26 de septiembre por el Gobierno de Oaxaca.

Ese día, el Gobernador Salomón Jara anunció que Vásquez Jiménez había sido designado comisionado temporal para garantizar la gobernabilidad de Juchitán y la gestión y operación de los servicios básicos en el municipio.

Este lunes, Sheinbaum explicó que esa designación fue resultado de una consulta con ciudadanos de Juchitán y de la coordinación con el Gobierno estatal.

Señaló que Vásquez Jiménez, quien se desempeñaba como jefe de Bomberos de Juchitán, no pertenece a ningún partido político y es una persona reconocida en el municipio.

La Presidenta también recordó que las primeras palabras de Vásquez Jiménez al asumir la responsabilidad estuvieron relacionadas con la unidad del municipio y con una convocatoria a los sectores económicos y ciudadanos para fortalecer las actividades en Juchitán.

Sheinbaum indicó que el Gobierno federal mantendrá coordinación y comunicación tanto con el Gobierno de Oaxaca como con el Presidente Municipal sustituto.