$!Guardias comunitarias se resisten a vivir en zonas minadas entre Michoacán y Jalisco; han perdido casas, ganado y tierras

“Yo solo le grité a mi familia: ‘pues vámonos’; pero pues ellos, por el barranco no sé si se hayan podido salir”, relata la joven.

“Los vecinos se salieron por los enfrentamientos, por miedo a que les pasara de lo peor y nosotros no pudimos, porque nos alcanzaron a minar el terreno y aparte la camioneta que nosotros teníamos se descompuso, no prendía y ni dónde o con quién arreglarla. Por eso nos quedamos ahí encerrados. Queríamos que alguien nos llevara mandado, pero ¿cómo se nos arrimaban? Estábamos completamente solos”, narra Mirella, ahora desde un punto donde se encuentran familias enteras que abandonaron sus hogares para huir de la violencia.

Mirella Barragán Barragán y su familia no podían salir de su casa porque quedó rodeada de explosivos terrestres.

Así alerta Ambrosio García Tello, un habitante del municipio de Santa María del Oro, Jalisco, sobre el recorrido que se ofrece a hacer con Animal Político para conocer la zona fronteriza de esa entidad con el estado de Michoacán, en la que ese grupo criminal plagó caminos y cerros de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés).

Desde hace un año, el padre de familia y agricultor se unió a las guardias comunitarias que hoy defienden a sus pueblos de las garras criminales.

En el camino están los vestigios de vehículos siniestrados, de montones de cartuchos percutidos de proyectiles de grueso calibre, así como del ganado que ha activado en su caminar algún artefacto explosivo.

“Pinche campo minado por los jalisquillos. Los hoyonones en la tierra”, dice un lugareño al encontrarse con la muerte de al menos 10 reses y vacas por el estallido de una mina terrestre.

El recorrido es interrumpido por un grupo ataviado con indumentaria y vehículos con las siglas de CJNG, que dispara hacia los lugareños.

Con drones, los habitantes logran identificar los puntos de concentración, seguir el avance y rastrear los recorridos de quienes, desde el otro lado, descargan con furia sus fusiles de asalto, lanzan drones cargados de explosivos y detonan minas terrestres para destruir caminos y bloquear el acceso de las autoridades y los comunitarios.

“Esos disparos son de los jaliscos (sicarios del CJNG). Disparan desde esos tres cerritos de ahí enfrente y de toda esa lomita, donde tienen barricadas, porque quieren avanzar. Ya nos han ganado varias veces, pero hasta ahorita no han podido (llegar aquí)”, suelta un joven que cambió sus estudios por un rifle para defender a su pueblo.

El grupo armado, proveniente de municipios del estado de Jalisco, es grabado con los drones de los ganaderos, agricultores, campesinos y jornaleros, que intentan frenar la ofensiva criminal.

Semanas antes, los comunitarios le ganaron un par de partidas a esa organización criminal. Argumentan que su ventaja fue conocer al dedillo el terreno.

En un segundo intento por recuperar sus ranchos, sus viviendas, el ganado, sus tierras y el cuerpo de quienes han muerto por los explosivos y los ataques armados, los habitantes avanzaron hacia El Santuario.

Los comunitarios se quedaron con el armamento que traía la célula criminal y con eso fortalecieron una de las barricadas que instalaron, desde donde repelieron un primer ataque que se prolongó hasta por más de cuatro horas. Esa fue la constante, durante tres días.

Muchos de los integrantes de la guardia comunitaria conocen de armas, ya que han sido parte de la Fuerza Rural o formaron parte de los grupos de autodefensas que en 2013 acabaron con el Cártel de los Caballeros Templarios.

En medio del choque a tiros llega un silencio en la despoblada sierra. No es una buena señal. Se trata del estallido de una mina terrestre, que cimbra el terreno, seguido del estruendo de un dron cargado también con explosivos.

Pero eso no detiene a los comuneros. “Porque los criminales estos que vienen de Jalisco, nos han despojado de tierras, nos han matado el ganado, nos han dejado sin comer, nos han violado las mujeres. No tienen respeto a nada esos señores y es lo que nos tiene aquí motivados”, afirma Mario Alejo Barragán, habitante de esa zona.

“No tenemos celebraciones nosotros; no tenemos días festivos. Tuvimos que levantarnos nosotros en nuestras propias armas, porque el gobierno (federal) no nos hacía caso; no nos apoyó y como le digo, ellos (CJNG) nos hicieron mucho daño; nos han matado gente, a las familias, a niños; nos mataron el ganado y nos quieren dejar sin nada”, subraya el ganadero y productor de berries de esa región.

A falta de respaldo de las autoridades, los comuneros deciden continuar levantados en armas, ya que la situación desde hace más de dos años es cada vez más complicada y ahora más cruenta, por los campos minados.

“No podemos dejar el terreno solo, porque ellos (CJNG) avanzarían y nos afectarían los pueblos siguientes; los pueblos vecinos y pues la gente no tiene la culpa de los problemas que ellos (criminales) traigan y nosotros, no tenemos problemas con nadie, nada más que ellos vienen acá a afectarnos y tenemos que defendernos y defender lo de nosotros; defender a la familia, defender lo poco que nos dejaron”, remata.

Una guerra con minas

En febrero de 2024, el Ejército Mexicano estableció una base de operaciones en la localidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán, donde el CJNG se había adueñado y había hecho un narcocampamento, desde donde desplegaba a sus tropas.