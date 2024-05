El General Eduardo León Trauwitz, ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México y ex funcionario de Pemex, acusó, en diversas entrevistas, que Octavio Romero Oropeza, actual director general de Petróleos Mexicanos, y Rocío Nahle García, ex Secretaria de Energía, inventaron la “guerra” contra la sustracción ilegal de hidrocarburos o “huachicoleo”, ello tras haber ordenado la cancelación de la compra de gasolina, previo al desabasto de combustible.

La Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, con sede en Vancouver, Canadá, autorizó el 28 de abril la extradición de León Trauwitz, en el proceso que tenía en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos o “huachicoleo”.

El militar en retiro aseguró que el director de Pemex y la ex Secretaria de Energía y la ahora candidata a la gubernatura de Veracruz, le mintieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la situación de la empresa estatal.

“Al Presidente constantemente le están mintiendo, hay voces ignorantes, resentidas y temerosas de que se sepa todo lo que han hecho de manera irregular y con total ignorancia. Ya dije que Rocío Nahle y Oropeza le mintieron al Presidente con la guerra del ‘huachicol’, ellos dijeron antes del 1 de diciembre de 2018, le instruyeron prácticamente al director Carlos [Alberto] Treviño [Medina] que ya no comprara gasolina, porque Pemex ya iba a ser autosuficiente”, le dijo al periodista Joaquín López Dóriga en su noticiario transmitido por la cadena Radio Fórmula.

“Sí, totalmente, es una mentira la [guerra contra el ‘huachicol’] que se creó. No sé quién la inventó y hay pruebas contundentes. El que conoce el sistema nacional de ductos, en donde hay 77 terminales y 6 refinerías que abastecen todo el país, se da cuenta que con las mil 200 pipas que iban a comprar, pues no iban a abastecer el país”, agregó el ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, quien también afirmó que el número de tomas clandestinas era el mismo que en 2018 y la empresa paraestatal petrolera seguía presentando altas pérdidas económicas.

“Yo he estado esperando que se me dé un amparo en México y he dado las pruebas de mi inocencia; sin embargo, pues he visto que ha sido obstaculizada la justicia en nuestro caso y sobre todo porque he visto que hay una denuncia que está siendo investigada por el Consejo de la Judicatura en donde se menciona mi nombre, como una de las personas que han sido acusadas falsamente por el gobierno y que han sido permisibles en algunos casos, de dar la oportunidad de que jueces de consigna determinen sentencias contrarias a pesar de las pruebas a favor”, apuntó.

“Al Presidente le mintieron haciéndole creer que se debía el desabasto por una guerra con el ‘huachicol’ absurda, cerrando los ductos [...] lo más grave es que estas personas, funcionarios que yo llamaría con nula lealtad al Presidente, lo han engañado todo el tiempo, lo hicieron para ocultar su error de no comprar la gasolina, para justificar la creación de [la refinería] Dos Bocas, lo más grave es la manera en que justificaron la muerte de 137 personas en Hidalgo”, añadió durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en su noticiario transmitido en la cadena W Radio.

León Trauwitz también puntualizó que el ducto Tuxpan-Salamanca operaba al 100 por ciento cuando fue detectada la fuga en la que murieron 137 personas en el municipio de Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019.

“No lo cerraron, el protocolo de PEMEX marca cerrar los ductos para que no haya una explosión, esto no lo hicieron”, aseguró.

Además, negó que estuvo involucrado con bandas que se dedican al “huachicoleo” y que cuando era subdirector también trabajaba con la entonces Procuraduría General de la República para perseguir dicho delito.

“Con ellos siempre colaboramos, paradójicamente, esta unidad es ahora la que me acusa de robo de hidrocarburos sin ninguna prueba”, insistió.