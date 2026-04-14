Guerrero lidera repunte de homicidios en marzo; siete estados concentran la mitad de asesinatos del País

Los siete estados con mayor incidencia de homicidio doloso en México registraron incrementos de febrero a marzo de 2026, con Guerrero al frente al reportar un alza de 94.2 por ciento al pasar de 52 a 101 víctimas, según el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado este 14 de abril en la conferencia mañanera.

Esas siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total nacional de homicidios dolosos, con 799 casos registrados en marzo.

Guanajuato pasó de 128 a 147 víctimas, un aumento de 14.8 por ciento; Chihuahua, de 102 a 132, un alza de 29.4 por ciento; Baja California, de 99 a 128, un incremento de 29.3 por ciento, y Morelos, de 82 a 102, un aumento de 24.4 por ciento.

El Estado de México registró 95 casos frente a 73 del mes previo, un alza de 30.1 por ciento, en tanto que Oaxaca pasó de 72 a 94, un incremento de 30.6 por ciento.

El promedio nacional también creció al pasar de 42.69 víctimas por entidad en febrero a 49.78 en marzo.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, reportó una reducción de 41 por ciento en los homicidios dolosos de forma mensual entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

“La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día, respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4”, informó Figueroa Franco en conferencia.

Señaló también que el primer trimestre de 2026 registró el promedio diario de homicidio doloso más bajo de los últimos 11 años, con 50.8 casos en promedio diario.

En materia de extorsión, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, hasta el 29 de marzo de 2026, se atendieron 180 mil 661 llamadas a través del número 089, de las cuales 20 mil 532 correspondieron a extorsiones consumadas, lo que representa el 11.4 por ciento del total.

“La Estrategia Nacional contra la Extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia han permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del País”, señaló García Harfuch.

Del 88.6 por ciento de extorsiones no consumadas —equivalente a 160 mil 129 llamadas—, el 97.1 por ciento correspondió a modalidades no presenciales y el 2.9 por ciento a presenciales.

Destacó que las extorsiones consumadas derivaron en la apertura de 6 mil 821 carpetas de investigación en fiscalías estatales, lo que a su vez resultó en la detención de mil 106 personas en 24 entidades del País.

Entre los casos señalados por el funcionario federal figuró el de Gómez Palacio, Durango, donde fueron aprehendidos 28 integrantes de una organización vinculada a extorsiones y ataques a vías de comunicación.

En el Estado de México, las autoridades detuvieron en flagrancia a Leobardo Florentino, “Valois”, y a Alejandro Rafael, identificados como integrantes de La Familia Michoacana.

Respecto al robo a casa habitación con violencia, Figueroa Franco informó que ese delito registró un aumento de 2.2 por ciento al comparar el periodo de enero a marzo de 2025 con el mismo lapso de 2026, al pasar de 10.01 a 10.23 robos diarios en promedio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de seguridad del Gobierno federal está arrojando resultados y destacó la labor de la recién creada Escuela de Mandos, orientada a la formación de elementos policiales profesionales y honestos.