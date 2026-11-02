Gusano barrenador obliga a destruir 52 toneladas de aguacate en cuatro estados de México

La detección del gusano barrenador en cargamentos de aguacate provocó la destrucción de hasta 52 toneladas del fruto, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, en Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) informó que mantiene operativos de inspección itinerante para contener la plaga.

Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SECMA) de Michoacán, confirmó la presencia de las larvas y sostuvo que los frutos que se presume contaminados no fueron introducidos al mercado. “Los productores quieren evitar que sus cultivos se vean afectados por plagas”, declaró el 1 de noviembre de 2026.

Un productor michoacano, que pidió no ser identificado, señaló que la presencia del barrenador pone en riesgo las exportaciones aguacateras y que agricultores de Michoacán han destruido más de 50 toneladas de frutos, incluidos lotes procedentes de Colima y Nayarit. Los cargamentos descartados fueron depositados en fosas para su entierro y quema, conforme a los protocolos sanitarios, con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Según un comunicado de la SADER, del 13 de agosto al 30 de octubre de 2026 se inspeccionaron mil 774 cargamentos, que cumplieron con la normatividad para transportar 7 mil 391 toneladas de aguacate. La dependencia reconoció que el 28 de octubre del mismo año detectó dos cargamentos con presencia de la plaga durante inspecciones itinerantes: uno fue devuelto a su origen y el otro se destruyó.

“La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria -adscrita al Senasica- autorizó la operación de seis rutas de inspección itinerante, con el propósito de interceptar cargamentos que circulan por vías secundarias o brechas”, refirió la SADER en el mismo documento.

Para proteger los puntos de ingreso a Michoacán, el SENASICA autorizó la instalación de tres Puntos de Verificación Interna (PVI), dos en Nayarit y uno en Jalisco, además de dos rutas itinerantes en carreteras que conectan con esa entidad. El organismo mantiene otros cuatro PVI en proceso de autorización en Colima.

El gusano barrenador perfora ramas y troncos de los árboles de aguacate, así como la semilla dentro del fruto, y puede propagarse dentro de un huerto hasta devastar los cultivos si no se controla. Entre las especies que afectan al cultivo están Heilipus lauri, barrenador grande del hueso; Conotrachelus perseae, barrenador pequeño del hueso, y Copturus aguacatae, que daña principalmente las ramas. Esta plaga es distinta del gusano barrenador del ganado, que ha afectado a la actividad pecuaria y al comercio de carne de res.

México es el principal productor y exportador mundial de aguacate, con ventas a 36 países, principalmente Estados Unidos, Canadá, Japón y Costa Rica. Michoacán encabeza la producción nacional, con 50 municipios reconocidos y una superficie de 185 mil 705 hectáreas con estatus fitosanitario para exportación.