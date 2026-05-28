Gusano barrenador suma dos muertes y 235 personas infectadas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la planta de producción de moscas estériles para combatir al gusano barrenador estará lista después del 20 de junio en el estado de Chiapas.

El anuncio lo realizó en su conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que la Secretaría de Salud confirmó el primer caso humano de miasis por infección del gusano barrenador en la Ciudad de México.

“En Chiapas, yo creo que la vamos a inaugurar después del 20 de junio; eso va a ayudar muchísimo al control”, afirmó.

Según el más reciente reporte de la Dirección General de Epidemiología, el número de casos en humanos en México se duplicó en menos de cinco meses y se registraron dos defunciones vinculadas a la infección.

De abril a diciembre de 2025, las autoridades sanitarias reportaron 117 casos; en lo que va de 2026, la cifra asciende a 235.

Los estados con mayor número de infecciones son Chiapas, con 131 casos; Veracruz, con 59; Yucatán, con 32; Oaxaca, con 26, y Guerrero, con 23.

Además del primer caso confirmado en la Ciudad de México, el 27 de mayo las autoridades sanitarias confirmaron también la primera infección humana en Jalisco.

Se trata de un hombre de 47 años, originario del municipio de Pihuamo, quien permaneció hospitalizado en Colima bajo observación médica.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco, informó que el paciente padece diabetes y se encuentra inmunosuprimido, condiciones que habrían facilitado la infección.

El hombre presentaba una herida en la pierna izquierda, donde una mosca depositó sus huevecillos y provocó la presencia de larvas.

Ante la confirmación de los casos en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaria de Salud trabaja en la atención de la situación y recomendó buscar ayuda médica ante cualquier sospecha de contagio.

“Llega a ocurrir por una herida mal tratada. Entonces, con limpiar bien la herida es suficiente. Hay que ir con el médico para poder revisar en caso de que haya esta situación”, indicó Sheinbaum Pardo, quien también recomendó garantizar que toda herida abierta permanezca limpia para prevenir la llegada del parásito.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas en Jalisco, personal del sector salud implementó un cerco sanitario en las inmediaciones donde se detectó el caso, con el objetivo de realizar vigilancia epidemiológica, revisar animales y monitorear la zona.

Las autoridades activaron protocolos epidemiológicos y sanitarios para evitar nuevos contagios en la región.