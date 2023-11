Marlén Castro y Jesús Guerrero

Victoria Mayo Luna y su hija Hillary mandaron hasta el martes 31 de octubre, siete días después del paso del huracán Otis, un mensaje a sus familiares de Estados Unidos de que están bien.

Victoria e Hillary están en la esquina de la Base Naval de Icacos, como decenas de personas de Acapulco, porque ahí hay señal de internet. Utilizan como centro de operaciones, las instalaciones destruidas de un Oxxo.

Las conversaciones de las diferentes personas que están ahí son indistintas. Unas hacen llamadas, otras sólo escriben mensajes.

“Estoy bien mamá, solamente pasando mucho calor”, cuenta otra mujer del área de Costa Azul.

“Bueno, pasando calor y hambre, porque hay pocas cosas que comer pero no nos pasó nada. La casa quedó destruida pero lo que importa que es nuestra vida, no nos pasó nada. No, nuestra casa no se la llevó el agua, si se metió el agua pero por las ventanas, porque se rompieron los vidrios. Todos estos días hemos estado limpiando”.

Son las cuatro de la tarde del martes. Victoria e Hillary en estos momentos retornan a El Salto, una comunidad rural de Acapulco, de mil 400 habitantes, porque tienen que retornar antes de que anochezca y a pie, de la misma forma que llegaron, probablemente estén en la comunidad alrededor de las nueve de la noche.