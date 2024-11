Habrá buena relación con EU, responde Sheinbaum a Trump, tras amenaza de aranceles a México

Habrá una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, quien amenazó con imponer de un arancel del 25 por ciento a exportaciones de México hacia Estados Unidos, si ella no atendía los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países.

“Va a haber buena relación, yo creo que es importante, porque a veces no se tiene la suficiente información, de él y de otros de cualquiera del partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera”, enfatizó.

“Entonces, no califico ni a uno ni a otra candidata a la Presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que habrá buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio, de colaboración y coordinación”, reiteró la Presidenta.

Claudia Sheinbaum anunció que el viernes 8 de noviembre, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará un informe sobre los avances en el tema migratorio, y adelantó algunas cifras.

“De diciembre de 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75 por ciento de migrantes que llegan a la frontera norte. Este trabajo y cómo se hace, y cómo se ha desarrollado desde el periodo del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a presentar el Canciller el viernes”, informó Sheinbaum Pardo.

“Viene el viernes a presentarnos tanto el tema de migración, donde también participa la Secretaría de Gobernación y otras Secretarías, es un comité que se reúne de manera permanente que venía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando fue primero Marcelo Ebrard, y luego Alicia Bárcena”, agregó la presidenta mexicana.

“Que se le está dando continuidad, además del proyecto del desarrollo de la frontera sur que es muy importante, hay dos polos del bienestar en Tapachula [Chiapas], que se va a desarrollar y que es muy importante esta información, para que se conozca lo que ha hecho México”, mencionó la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo insistió que era muy importante que, independientemente de quién ganara las elecciones en Estados Unidos, que existiera, desde el primer momento, un diálogo de alto nivel y se alcanzara así una buena coordinación, para hacer frente al fenómeno migratorio y narcotráfico.

“Y además pues este diálogo de alto nivel que se tiene que seguir desarrollando una vez que las organizaciones electorales determinen quién es el triunfador o triunfadora en la elección de Estados Unidos”, comentó la presidenta mexicana.

“No estoy calificando particularmente al Presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento, tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue el fentanilo a los Estados Unidos”, abundó Sheinbaum Pardo.

“Recientemente, hubo una detención muy importante, que es una detención internacional, incluso de una persona de otra nacionalidad que fue detenida, que era parte del trabajo con Interpol y también en términos de la migración”, finalizó.

La amenaza de Donald Trump

“Tenemos una nueva presidenta en México. Supuestamente una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco. Y voy a informarle desde el primer día o mucho antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país voy a imponer un arancel del 25 por ciento a todo lo que mandan a Estados Unidos”, expresó el magnate neoyorquino durante un mitin llevado a cabo en Raleigh, Carolina del Norte.

“Si eso no funciona, los subiré al 50, y si eso no funciona los aumentaré al 75 para los tipos duros, y los subiré al 100 [...] La razón por la que no lo he hecho [comunicar dicha amenaza a Sheinbaum Pardo] es porque ustedes son los primeros en saberlo. Felicidades, Carolina del Norte”, enfatizó el candidato presidencial republicano, durante el último día antes de la elección estadounidense.