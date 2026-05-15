Habrá consulta en escuelas para ajustar promoción docente y se reforzarán pensiones, anuncia Sheinbaum

En el marco del Día del Maestro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este año se realizará una consulta en todas las escuelas del País para revisar y ajustar el sistema de promoción docente, además de que se fortalecerá el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se revisarán medidas adicionales para mejorar las condiciones de jubilación del magisterio.

Durante la conferencia matutina de este viernes, también señaló acciones relacionadas con la formación docente dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

La Mandataria respondió a una pregunta sobre las condiciones laborales del magisterio en comparación con el sexenio anterior, y en su intervención hizo referencia a aumentos salariales, cambios en el sistema de promoción docente, la política de basificación y el esquema de pensiones.

Sheinbaum recordó que el año pasado se aumentó en 10 por ciento el salario de maestras y los maestros, e indicó que se han realizado ajustes en materia de jubilaciones y en el sistema de carrera docente.

“Se mejoraron las condiciones de jubilación para los que están en el décimo transitorio y estamos trabajando. Hicimos cambios muy importantes en la llamada USICAMM, que es esta carrera magisterial porque había problemas en la movilidad de los profesores y otros temas, y se hicieron cambios muy importantes”.

En ese contexto, la Presidenta explicó que el sistema de promoción docente será sometido a revisión mediante un ejercicio de consulta en los planteles escolares.

“Este año vamos a una consulta en todas las escuelas para todos los cambios que tiene que tener este esquema de USICAMM, que es una parte de lo que quedó de aquella reforma educativa que hizo Enrique Peña Nieto, que tiene que ver nada más con la promoción del magisterio, ya no tiene que ver con la permanencia”.

La Mandataria se refirió también al cambio del modelo de evaluación y permanencia que estuvo vigente en la reforma educativa anterior.

“La reforma educativa de Peña era totalmente punitiva a los maestros y además los denigraba”, afirmó durante la conferencia.

En su exposición, Sheinbaum contrastó el esquema actual con el modelo de basificación impulsado en años recientes.

“¿Qué es la base en el Gobierno? La base es la permanencia en tu trabajo. Claro, si no vas a trabajar, si cometes una serie de faltas, puedes perder esa base, pero la base es la garantía para la maestra, el maestro, para un trabajador del Estado, de que tiene garantía de la permanencia en su empleo hasta su jubilación”.

Añadió que el esquema previo eliminó la estabilidad laboral asociada a la base.

“No había basificaciones. Peña Nieto desapareció las basificaciones porque los maestros tenían que estarse evaluando permanentemente y dependiendo de su evaluación era su permanencia”.

Otro de los ejes mencionados por la titular del Ejecutivo fue el fortalecimiento del sistema de pensiones.

En su intervención señaló: “Estamos fortaleciendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizar un salario medio para la jubilación de las maestras y los maestros, y algunas acciones que estamos revisando con pensionistas que pueden dar también mejores condiciones de jubilación, que es una demanda de las maestras y los maestros”.

Asimismo, vinculó estas acciones con el proceso de transformación educativa en curso, particularmente con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

El 20 de marzo de 2026, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que era necesaria una revisión del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 del sindicato en Chihuahua, Cepeda Salas afirmó que el nivel de las pensiones actuales es insuficiente en relación con el último salario de los trabajadores.

“Actualmente las pensiones no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo que es injusto e inequitativo comparado con los jubilados del IMSS”, se indicó en su intervención.

El dirigente sindical también planteó diferencias entre regímenes de jubilación y propuso ajustes en las aportaciones.

“No es posible que el tope salarial para los jubilados y pensionados del apartado ‘B’ sea de 10 UMA y que para el apartado ‘A’ sea de 25 UMA, eso es inequitativo, es injusto”, señaló.

En ese mismo posicionamiento, Cepeda Salas sostuvo que una mayor aportación permitiría elevar las pensiones de los trabajadores incorporados al sistema de cuentas individuales.

“Estamos planteando que se homologue la aportación, porque si esto sucede, los compañeros de cuentas individuales que ingresaron a partir de la reforma del 2007 del ISSSTE pueden recibir hasta el 75 u 80 por ciento de su último salario”, se indicó.

En relación con la agenda sindical de 2026, el dirigente magisterial también refirió la postura del gremio respecto al sistema de promoción docente.

“En las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026 se mantiene la exigencia de eliminar la USICAMM que tanto daño ha hecho a los docentes”, señaló.

En ese contexto, el sindicato ha sostenido que persisten demandas relacionadas con el incremento salarial y el reconocimiento del trabajo docente. En declaraciones previas, Cepeda Salas planteó que se buscaba un ajuste salarial equivalente al incremento del salario mínimo.

“Tenemos que luchar porque se dignifique salarialmente a las maestras y los maestros porque se lo merecen”, afirmó.

Las posiciones del magisterio también incluyen planteamientos sobre la seguridad social.

En la misma línea, el dirigente sindical ha insistido en la necesidad de modificaciones al sistema de pensiones y a la legislación del ISSSTE con el objetivo de mejorar las condiciones de retiro.