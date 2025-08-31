Habrá crisis constitucional si PAN y Morena no acuerdan la Presidencia de la Cámara de Diputados: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, advirtió que si su bancada y el Partido Acción Nacional (PAN) no llegan a un acuerdo sobre la Presidencia de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados entrará en una crisis constitucional.

Este domingo, el Pleno de la Cámara de Diputados está convocado a las 17:00 horas para votar la conformación de la nueva Mesa Directiva que estará vigente durante segundo año de actividades de la LVXI Legislatura.

La Presidencia de la Mesa Directiva le corresponde al PAN, pero la falta de acuerdos al interior de Morena está deteniendo la designación. La principal aspirante panista para ese puesto, Kenia López Rabadán, ha sido rechazada por un sector de Morena por su perfil crítico al gobierno.

Ante esta situación, Ricardo Monreal advirtió en redes sociales que, de no llegar a un acuerdo, la Cámara de Diputados podría caer en una crisis constitucional e incluso en un vacío legal si la Mesa Directiva no se conforma antes del 5 de septiembre.

“Si no se logra, estaríamos ante la posibilidad de entrar a una situación complicada que algunos han calificado como crisis constitucional”, señaló Monreal.

Explicó que si hoy no se define la Presidencia de la Mesa Directiva, que requiere el voto a favor de dos terceras partes del Pleno, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se mantendrá en su cargo hasta el 5 de septiembre.

Y si después del 5 de septiembre todavía no hay acuerdo, añadió el líder morenista, “estaremos ante un vacío jurídico que no contempla la ley y obviamente con dificultades para que los actos jurídicos que realicemos sean combatidos en los tribunales jurisdiccionales con posibilidades de éxito”.

Monreal dijo no tener ningún problema con el perfil de Kenia López Rabadán ni del resto de panistas que se han perfilado para ocupar la Mesa Directiva, pero las propuestas han sido rechazadas por un sector de la bancada morenista “por distintas razones que no vale la pena expresar”.

Se tiene previsto que los grupos parlamentarios de Morena y el PAN se reúnan desde las 14:00 horas en la Cámara de Diputados para definir su postura en torno a la Mesa Directiva.

Más tarde, a las 15:30 horas, los coordinadores de todos los partidos se reunirán en la Junta de Coordinación Política para seguir discutiendo el tema, y finalmente a las 17:00 horas está convocada la sesión preparatoria del Pleno de la Cámara de Diputados para votar la propuesta de la Mesa Directiva.