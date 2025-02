Habrá ‘Plan B’ ante medidas arancelarias, dice Sheinbaum

Tras las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos por el aumento de 25 por ciento a aranceles a productos nacionales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, combatir a las drogas, en especial el fentanilo, y espera su respuesta durante la tarde del domingo. De no recibirla, anunciará medidas del Plan B durante la mañanera.

“Yo el día de ayer (sábado), en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta y, en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B”, dijo Sheinbaum en un video publicado en X.

Sheinbaum dijo que las autoridades de Estados Unidos no han realizado labores de investigación en su territorio, pues “si quisieran detener el problema de salud pública, ya lo hubiesen hecho”.

“Ahora, si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Cuestionó la mandataria.

Añadió que podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y así cuidar a los jóvenes “como lo hacemos en México”.

“El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido (...) no es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos”, recalcó Sheinbaum.

Hay alianzas de armerías de EU con grupos criminales

En ese sentido, Sheinbaum acusó que hay alianzas de narcotraficantes con las armerías de Estados Unidos, pues las armas de alto poder que usan los grupos criminales son del uso exclusivo del Ejército.

“Rechazamos categóricamente la calumnia de la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías con EU, que venden armas de alto poder, que son de uso exclusivo del Ejército, de ellos a estos grupos criminales. Esto lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año”, resaltó Sheinbaum.

Como prueba de ello, expuso que la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas inglés) de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconoce que el 74 por ciento de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.

Resaltó que el Gobierno de México tiene una Estrategia Nacional de Seguridad, que atiende las causas y combate la impunidad, la cual en cuatro meses ha asegurado 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. Además, de que se ha detenido a más de 10 mil personas vinculadas con estos grupos.

Aranceles tendrán efecto negativo para EU

En un evento en Texcoco, Estado de México, la mandataria dijo que el aumento a 25 por ciento de aranceles que impuso Trump a productos nacionales, tendrán un efecto negativo para la economía de Estados Unidos.

“Ahora yo les pregunto, ¿a quién le va afecta más ese 25 por ciento? ¿Quién compra esos productos? Pues allá. Si se exporta, se hace aquí, no hay y se va para allá y allá se consume y le suben 25 por ciento, pues todos los productos de allá van a subir 25 por ciento entonces como dicen, se están dando un balazo en el pie porque le suben 25 por ciento, pero allá va a haber mucha afectación”, señaló.

Aclaró que también habrá afectaciones en el país.

“Si esto se mantiene, pues las empresas que están aquí pueden llegar a valorar si se quedan aquí o se van a otro lado por el 25 por ciento, pero en realidad a quién más les afecta es a ellos”, es como un castigo que nos quieren hacer porque según ellos ahora quieren producirte en Estados Unidos, pero allá ni mano de obra suficiente hay y además les cuesta más todo, ni energía tienen lo suficiente para poderlo hacer”, añadió.