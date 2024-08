El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá un respeto absoluto a la “huelga” en el Poder Judicial de la Federación.

La noche del lunes, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció que a partir del miércoles 21 iniciaría la suspensión en todos los juzgados y tribunales del País.

Además en el primer minuto del lunes 19, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores nacional e indefinido en diferentes sedes, en contra de la reforma judicial.

”En lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad”, indicó el Presidente de México.

Expuso que “establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo, o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal [CJF], es decir, al mismo Poder Judicial, pero aún si nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga, nosotros no tenemos ningún problema”.

El Presidente consideró que el paro en el Poder Judicial de la Federación era “pura demagogia, cuando lo que está detrás es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo. Un Poder Judicial al servicio de la minoría, lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga”.

”A la mayoría de los mexicanos no les va a importar [el paro en el PJF]. Yo les diría, con toda franqueza y respeto, hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, magistrados, ministros, en activo tenemos, cuando menos, la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, enfatizó López Obrador.

Insistió en que “como no van a estar trabajando los juzgados tampoco habrá libertad para delincuentes de cuello blanco”.

”La única cosa que me preocupa es que tienen un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ése sí quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás, no va a suceder nada, no va a pasar nada”, reconoció.

.

Además, el Presidente de México rechazó que el Poder Ejecutivo Federal fuera a controlar a los jueces. En cambio, señaló que quien haría dichas acciones sería el pueblo.

”Sí me gustaría que los más afortunados del País, que pertenecen a estas organizaciones que están pidiendo se viole la Constitución, le expliquen a la gente, que le informen al pueblo por qué no quieren que sea el pueblo el que elija a jueces, magistrados y ministros y por qué ellos tienen, en una democracia, más poder que otros, y que digan cuáles son sus temores porque [señalan] que habrá un control del Ejecutivo, no. Habrá un control del pueblo”, dijo López Obrador.

”Yo ya no voy a estar, yo no los voy a nombrar, porque la elección va a ser el año próximo y los va a elegir el pueblo; lo que no quieren es dejar de tener la influencia que ahora ejercen”, añadió.

El Presidente insistió en que la reforma al PJF era “para que se imparta justicia para todos los mexicanos, que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, es decir, solo para un grupo, para una facción, sino que el Gobierno represente a todos”.