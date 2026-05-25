‘Hace vida normal en Culiacán’, afirma Corral sobre el Senador Enrique Inzunza

El senador de Morena Javier Corral Jurado confirmó el 25 de mayo de 2026 que sostuvo una reunión con el Senador Enrique Inzunza Cázarez en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, y rechazó que el legislador morenista lo hubiera recibido acompañado de un convoy de seguridad o de personal armado, como afirmó el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro.

Corral Jurado explicó, en entrevista con el programa Aristegui en Vivo, que decidió reunirse con Inzunza Cázarez tras conocerse las acusaciones del Departamento de Justicia de EU en su contra, pues deseaba escuchar directamente la versión del legislador sinaloense. “Yo había quedado de platicar con Enrique y tenía mucho interés en escuchar a Enrique y que me diera realmente su punto de vista, lo que él ha pensado de todo este tema”, declaró el ex gobernador de Chihuahua.

El senador morenista precisó que viaja con regularidad a Mazatlán, Sinaloa, donde practica natación en aguas abiertas, y que originalmente había planeado trasladarse a ese puerto; sin embargo, optó por detenerse primero en Culiacán para concretar el encuentro. Negó de manera categórica la versión difundida en redes sociales. “Es absolutamente falso que a mí me recogió un convoy de personal de seguridad o armado en el aeropuerto de Culiacán. Eso es absolutamente falso”, sostuvo.

Corral Jurado detalló que fue el propio Inzunza Cázarez quien lo recibió en solitario a la salida del aeropuerto. “A mí me recogió directa y personalmente, él solo, en la puerta del aeropuerto de Culiacán”, dijo, y añadió que al preguntarle si había acudido sin escolta, el legislador respondió afirmativamente. “Le dije: ¿Vino usted solo? Me dijo sí, vine por usted”, relató. Ambos se trasladaron después al Country Club de la capital sinaloense para comer, en lo que Corral Jurado calificó como una reunión celebrada “en un lugar público”.

El senador también informó que Inzunza Cázarez le refirió que continúa residiendo en Culiacán junto con su familia. “Hace vida normal en Culiacán”, afirmó Corral Jurado sobre el legislador sinaloense acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La declaración de Corral Jurado ocurrió en el mismo día en que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los citatorios girados por la Fiscalía General de la República (FGR) tanto a Inzunza Cázarez como al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corresponden a entrevistas ministeriales dentro de investigaciones en curso y no implican imputaciones formales.

La acusación presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a Inzunza Cázarez como un enlace clave entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” y el propio Rocha Moya. Según el expediente, el senador participó junto al gobernador con licencia en una reunión posterior a la elección de junio de 2021 en la que se negociaron con la cúpula del cártel las condiciones para que esa organización tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial de EE.UU. Inzunza Cázarez conserva fuero constitucional al mantener activo su cargo en el Senado de la República.