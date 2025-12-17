Hacienda destaca bloqueo financiero internacional al Cártel de Santa Rosa de Lima

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la designación del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) como organización criminal transnacional por parte del Gobierno de Estados Unidos limita severamente el acceso de este grupo a recursos y activos en el sistema financiero transfronterizo. Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, señaló que la medida tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU busca desarticular las capacidades logísticas de la organización liderada por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

Según un comunicado de la institución federal, esta acción internacional se suma a las estrategias vigentes en México para debilitar las estructuras de financiamiento de grupos criminales que impactan sectores estratégicos. La SHCP precisó que la resolución de la administración estadounidense complementa las restricciones locales al cerrar espacios para la evasión de controles mediante el uso de prestanombres, intermediarios y estructuras corporativas que facilitaban la transferencia de capitales ilícitos entre jurisdicciones.

Respecto al trabajo de inteligencia previo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez Álvarez, ha mantenido un análisis permanente sobre las redes fiscales y corporativas de las personas vinculadas al CSRL. Estas labores de vigilancia permitieron que, con anterioridad a la disposición de EU, Yépez Ortiz fuera incluido en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectarse flujos financieros vinculados directamente con el robo de hidrocarburos y esquemas complejos de ocultamiento de recursos.

“La medida adoptada por las autoridades estadounidenses refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México”, afirmó la institución encabezada por Ramírez de la O. La SHCP subrayó que este tipo de cooperación bilateral es fundamental para reducir el liderazgo de “El Marro” y mermar la capacidad operativa de la organización en ambos lados de la frontera, asegurando que el sistema financiero global no sea utilizado para dar apariencia de legalidad a fondos procedentes de actividades delictivas.

Finalmente, el Gobierno de México, a través de la SHCP, reiteró que la UIF mantiene una coordinación estrecha con autoridades internacionales en cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta vigilancia continua tiene como prioridad identificar riesgos y prevenir operaciones de procedencia ilícita, contribuyendo al debilitamiento de cualquier entidad que represente una amenaza para la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero mexicano.