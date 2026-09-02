Hacienda investiga a empresario amigo de Andrés López Beltrán, confirma Sheinbaum

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuentan con información respecto a Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño identificado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, confirmó este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionada de manera directa sobre si la dependencia hacendaria tenía información en torno al empresario, la Mandataria respondió afirmativamente y añadió que la SABG también dispone de datos sobre el caso.

“No hay nada que no se investigue, pero pues tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es lo que dice una revista, un periódico, una red. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente”, afirmó.

El pronunciamiento ocurrió luego de que, según lo revelado en exclusiva por el diario Reforma, la SHCP solicitó a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal por delitos fiscales contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con un operador de confianza de Olán y señalada por operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un daño al fisco superior a 834 millones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria presentó el 25 de marzo pasado una declaratoria de perjuicio ante la FGR, tras determinar que del 11 de febrero al 27 de junio de 2025 la empresa tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles que ingresaron a México en ferrotanques con información falsa.

La autoridad fiscal calculó en más de 834 millones de pesos el monto de derechos e impuestos omitidos y pidió acción penal contra cinco personas, entre empleados de la empresa y agentes aduanales que presuntamente facilitaron las operaciones.

Portacelis Gas and Oil se constituyó en agosto de 2024 y tuvo como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Olán. De la Cruz Murillo también apareció en documentos mercantiles como comisario de Romedic, empresa del empresario tabasqueño que recibió contratos de medicamentos del Instituto de Salud para el Bienestar, y como accionista de Poyago.

De la Cruz Murillo dejó la administración de la firma en diciembre de 2024 y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, contra quien el SAT solicitó acción penal junto con los agentes aduanales relacionados con las importaciones.

La autoridad fiscal no formuló cargos contra De la Cruz Murillo ni contra Olán en ese expediente, por lo que la eventual determinación de responsabilidades quedará sujeta al avance de las indagatorias que sigan la FGR y las dependencias federales confirmadas por la presidenta de la República.