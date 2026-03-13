Hacienda pide calma ante posible aumento en precios de combustibles por conflicto en Medio Oriente

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, pidió mantener la calma ante posibles incrementos en los precios de combustibles derivados de la crisis en Medio Oriente por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Al ser cuestionado sobre el posible impacto en el costo del diésel y las gasolinas, el funcionario destacó que desde 2019 existe el IEPS como mecanismo fiscal que permite amortiguar las variaciones del mercado.

“El mecanismo existe, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado” y aseguró que “no debería haber alguna preocupación al respecto”.

Amador explicó que el impacto final en las finanzas públicas dependerá de variables como la evolución del precio del petróleo y el nivel de estímulos fiscales que se apliquen a los combustibles.



Impacto a los combustibles en México

La fluctuación en el precio internacional del petróleo provocada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente comienza a tener repercusiones en México.

La mezcla mexicana de exportación cerró este miércoles en 81.59 dólares por barril, en medio de un repunte global detonado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del crudo mundial.

En este contexto, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo activó este miércoles una de las medidas previstas para contener el impacto interno de la volatilidad petrolera: la renovación del acuerdo con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.

El pacto, avalado por el 96 por ciento de las estaciones de servicio del País busca evitar cambios abruptos en el precio del combustible mediante la coordinación entre el Gobierno federal y los distribuidores.

El Gobierno también ha reiterado que, ante presiones adicionales sobre los precios internacionales, podría recurrir a estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para amortiguar el efecto en el consumidor final.

El encarecimiento del crudo tiene efectos complejos para la economía mexicana. Por un lado, puede generar mayores ingresos petroleros; por otro, presiona la inflación, el tipo de cambio y el costo de importación de combustibles.

El impacto del encarecimiento del petróleo no se limita a las gasolinas.

De prolongarse el conflicto en Medio Oriente, podría afectar otras variables macroeconómicas.

Entre los canales más relevantes están el tipo de cambio, el costo del financiamiento internacional y el precio de otros energéticos, como el gas natural o la electricidad.

También podrían surgir efectos indirectos sobre alimentos, especialmente si el aumento del petróleo eleva el precio de fertilizantes a nivel global, lo que terminaría presionando el costo de frutas y verduras.



El petróleo supera los 100 dólares por barril ante crisis de medio oriente

Los precios del petróleo se dispararon este jueves por encima de los 100 dólares y las bolsas ampliaron sus pérdidas después de que el nuevo líder supremo de Irán ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del Mar del Norte, el contrato de referencia internacional, alcanzó en la jornada un máximo de 101.59 dólares por barril. El Brent acumula una subida de alrededor del 38 por ciento desde la víspera del conflicto que comenzó hace 13 días, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán.

En este escenario, las bolsas europeas a cerraron la sesión a la baja. Madrid retrocedió 1.22 por ciento, París y Milán perdieron un 0.71 por ciento, Londres cedió un 0.47 por ciento y Fráncfort un 0.21 por ciento.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre un conflicto largo y prolongado no se vieron disipadas por las palabras del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que detener el “imperio del mal” de la república islámica era más importante que los precios del crudo.

Este jueves, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que celebrará una sesión extraordinaria el 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la guerra de Oriente Medio en el transporte naval, “en particular en el estrecho de Ormuz”.

Mientras que el miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, anunciaron su decisión de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.

Sin embargo, el anuncio no tuvo ningún impacto significativo en la trayectoria de precios del crudo.