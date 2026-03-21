Hacienda reactiva subsidio a gasolinas ante conflicto en Medio Oriente y alza del petróleo

El gobierno de México reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, e incrementó el del diésel, ante el repunte del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

De esta manera, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado 21 hasta el próximo viernes 27 de marzo, el gobierno federal otorgará los siguientes estímulos fiscales:

- Gasolina Magna: 1.61 pesos por litro.

- Gasolina Premium: 0.42 pesos por litro.

- Diésel: 4.55 pesos por litro, un incremento de 1.96 respecto a la semana anterior.

No se daba estímulos a las gasolinas desde 11 de abril de 2025.

Para reducir el impacto en el alza de precios a los consumidores, Hacienda activa un subsidio o descuento a la cuota IEPS federal, que se cobra en los precios en estaciones de servicio, lo significa pérdidas en la recaudación de impuestos.

Petróleo cierra al alza por temor a prolongación de guerra en Medio Oriente

Los precios del petróleo cerraron al alza este viernes, luego que la falta de avances en la desescalada en Medio Oriente avivara los temores de interrupciones prolongadas en el mercado del crudo.

El precio del Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, subió un 3.26 % hasta los 112.19 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en abril, avanzó un 2.27 % hasta los 98.32 dólares por barril en su último día de cotización.

El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, permanece bloqueado.

A ello se suma que la guerra ha adquirido una nueva dimensión en los últimos días con ataques dirigidos directamente contra las instalaciones de producción de petróleo y gas, y no solo contra su infraestructura de almacenamiento y transporte.

El jueves, Teherán prosiguió sus ataques con drones contra la infraestructura energética en el Golfo, tomando como blanco una refinería saudí y otras dos en Kuwait.

El día anterior, la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo, ubicada en Catar, sufrió graves daños tras ataques iraníes en represalia por los bombardeos israelíes contra el yacimiento de gas South Pars/North Dome, compartido por Teherán y Doha.