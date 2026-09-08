Hacienda recorta previsión de crecimiento y presenta Paquete Económico 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales para 2027 y recortó su pronóstico para 2026 a un rango de entre 1.0 y 2.0 por ciento, según el Paquete Económico entregado el 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados.

Con el nuevo rango, la previsión puntual de crecimiento para 2026 quedó en 1.5 por ciento, cifra inferior al 2.3 por ciento que la dependencia había ratificado previamente. En los Pre-Criterios de Política Económica para 2027, publicados en abril de 2026, la SHCP había estimado un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026 y de entre 1.9 y 2.9 por ciento para 2027.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sostuvo que la expectativa parte de la evolución reciente de la actividad económica y de factores como el mercado laboral, el comportamiento de la inflación y la inversión. Detalló que el PIB creció 1.9 por ciento anual con cifras desestacionalizadas durante el segundo trimestre de 2026, su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

“Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027, después de un crecimiento estimado entre 1 por ciento y 2.0 por ciento en 2026”, declaró Amador Zamora durante la entrega del documento.

El funcionario federal planteó que uno de los soportes de la actividad económica será la inversión pública. “Esta administración tiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México y, para lograrlo, continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación”, indicó.

El titular de la SHCP reconoció riesgos externos ante un entorno internacional marcado por mayores precios de los energéticos, presiones inflacionarias y revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento de algunas economías. Frente a ese escenario, destacó que la inflación en México pasó de 4.0 por ciento en febrero de 2026 a 3.3 por ciento en la última lectura de agosto del mismo año, comportamiento que atribuyó al Paquete contra la Inflación y la Carestía, al acuerdo con el sector gasolinero y a los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Según el documento, el gasto neto presupuestario se estima en 10 billones 23 mil millones de pesos, cifra inferior en 91 mil millones de pesos al monto aprobado para 2026, equivalente a una reducción real de 4.1 por ciento. El gasto programable pagado se reducirá en 259.5 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2026, una disminución real de 6.8 por ciento, mientras que los ingresos petroleros caerán en 293.4 mil millones de pesos y los ingresos no petroleros aumentarán en cerca de 404.3 mil millones de pesos.

El proyecto de gasto para 2027 contempla también recursos para programas sociales e inversión en salud y educación. Los programas prioritarios atenderán a cerca de 43 millones de personas, con recursos equivalentes al 2.6 por ciento del PIB. Los Pre-Criterios señalaron que el déficit presupuestario se ubicará en un billón 192 mil millones de pesos en 2027, equivalente a 3.0 por ciento del PIB.

El paquete fue recibido por Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En el acto estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva, coordinadores parlamentarios y los presidentes de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, ambos de Morena.

La Comisión de Hacienda dictaminará la Ley de Ingresos, que también deberá aprobarse en el Senado de la República, mientras que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública procesará el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El 7 de septiembre de 2026, luego de que Morena revirtió los gravámenes a las bebidas alcohólicas y a los productos con alto contenido de sodio, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el Paquete Económico 2027 no contendrá aumentos ni creación de nuevos impuestos, aunque sí medidas contra la elusión y la evasión fiscal.