Hacienda y Pemex firman convenio para combatir la corrupción y el mercado ilícito de hidrocarburos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Petróleos Mexicanos suscribieron un convenio de colaboración institucional para fortalecer el intercambio de información y reforzar la cooperación estratégica en la prevención y combate de delitos del sector energético.

En un comunicado, Hacienda informó que la colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.



Pemex dará a la UIF información financiera

A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que fortalezca la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que refuercen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.