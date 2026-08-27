Hacienda y Pemex firman convenio para combatir la corrupción y el mercado ilícito de hidrocarburos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Petróleos Mexicanos suscribieron un convenio de colaboración institucional para fortalecer el intercambio de información y reforzar la cooperación estratégica en la prevención y combate de delitos del sector energético.
En un comunicado, Hacienda informó que la colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
Pemex dará a la UIF información financiera
A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que fortalezca la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que refuercen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
“En el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano”, destacó en el comunicado.
Con estas acciones, señaló, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera.