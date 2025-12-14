Hallan 5 personas asesinadas dentro de local en plaza comercial de Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal hallaron los cuerpos de cinco personas asesinadas a balazos en el interior de un local de una plaza comercial ubicada en la colonia Campestre ITAVU, al suroeste de Reynosa, Tamaulipas, durante la madrugada del 13 de diciembre.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 04:00 horas cuando efectivos de la Guardia Estatal realizaron una revisión del inmueble situado en el crucero de las calles España e Italia y localizaron la escena del crimen.

Según reportes de Servicios Periciales, las víctimas, cuatro hombres y una mujer, presentaban heridas de bala en diversas partes del cuerpo.

De manera preliminar, se informó que la mujer encontrada sin vida sería presuntamente esposa del propietario de la plaza comercial donde fueron localizados los cuerpos.

Tras el hallazgo, los elementos notificaron de inmediato a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, cuyos agentes ministeriales se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y hacerse cargo de la investigación.

El suceso generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían emitido datos sobre la identidad de las víctimas, ni sobre una posible línea de investigación respecto a los motivos del crimen múltiple.