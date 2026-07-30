Hallan cinco cuerpos en Madera, Chihuahua; cuatro trabajaban en un aserradero

Los cuerpos de cinco personas fueron localizados en el municipio de Madera, Chihuahua, en un hecho que la Fiscalía de Distrito Zona Occidente investiga como un posible ataque relacionado con la operación de grupos delictivos en la Sierra Tarahumara.

Cuatro de las víctimas trabajaban en un aserradero de la comunidad Mesa del Huracán.

Los cuerpos fueron encontrados la mañana del martes 28 de julio a un costado de la carretera Temósachic-Madera, a la altura del kilómetro 106+500, y presentaban signos de violencia.

La Fiscalía identificó a las víctimas como Dehiby A. C., de 33 años; Jorge Adrián M. D., de 18; Francisco Javier D. G., de 32; y Felipe Esgardo M. L., de 28 años, quienes laboraban en el aserradero Mesa del Huracán. La quinta víctima fue Germán R. E., de 40 años, originario de El Largo, quien se desempeñaba como albañil.

Tras concluir los protocolos periciales y de identificación, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del multihomicidio y establecer la responsabilidad de los autores.

Como parte de las indagatorias, la dependencia investiga si el aserradero donde trabajaban cuatro de las cinco víctimas mantenía actividades ilícitas o algún tipo de relación con el grupo criminal que opera en esa región de la Sierra Tarahumara, para lo cual ya se estableció contacto con el propietario de la empresa.

El Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, confirmó que las diligencias buscan esclarecer el entorno en el que operaba el aserradero.

“Estamos investigando para saber si el aserradero tiene alguna actividad ilícita o si pertenece o tiene relación con el grupo delincuencial que permanece en esa zona”.

Además, el funcionario informó que una de las víctimas habría sido privada de la libertad en un hecho distinto al del resto. De acuerdo con los primeros indicios, esa persona habría sido interceptada en el municipio de Guerrero, mientras que las otras cuatro habrían sido privadas de la libertad de manera conjunta.