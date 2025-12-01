Hallan con vida a agentes de SSPC federal privados de la libertad en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que fueron hallados con vida los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal que habían sido secuestrados en Jalisco.

“Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”, leyó durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo reconoció el apoyo del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la localización de los elementos.

“La verdad el Gobernador Pablo Lemus estuvo apoyando en todo y él me avisó ahorita”, agregó.

Según un comunicado emitido por la SSPC el mismo día, ambos agentes permanecen bajo atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida.

La SSPC aseguró que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y que no habrá impunidad.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran que no habrá impunidad y que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables”, señaló la SSPC.

Los dos agentes fueron reportados como desaparecidos la semana previa, luego de que un vehículo Nissan Versa modelo 2025 fue localizado abandonado en el parque Hundido Virreyes, en Zapopan. El auto presentaba impactos de bala, un casquillo percutido y rastros de sangre.

Personal del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC confirmó que el vehículo pertenecía a los elementos desaparecidos.

En el interior se encontró una pistola y tres chalecos antibalas en la cajuela.

Ambos agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para desarticular células criminales en la entidad, según confirmó la dependencia.

“Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización. Seguiremos informando”, escribió Omar García Harfuch, en su cuenta de X.