Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas; dos son de EU

Autoridades federales y estatales localizaron dos fosas clandestinas en la zona boscosa de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, donde fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas.
Entre las víctimas fueron identificados los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes contaban con reporte de desaparición desde el pasado 20 de mayo.
El hallazgo se realizó en el paraje conocido como Valle de los Venados, también referido como Valle del Silencio, como parte de una investigación relacionada con la desaparición de la pareja. Los cuerpos fueron encontrados en una zona cercana a cabañas utilizadas con fines turísticos, dentro de una de las áreas boscosas más transitadas de la región.
De acuerdo con la información disponible, los cuerpos de Mawani e Hidalgo Ortiz fueron localizados en una de las excavaciones clandestinas, mientras que en una segunda fosa fueron encontrados los restos de dos personas de origen keniano, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.
Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, de 57, fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026, después de acudir a la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, donde realizarían actividades relacionadas con negocios.
Tras perder contacto con ellos, familiares presentaron los reportes correspondientes y se emitieron fichas de búsqueda.
Las investigaciones llevaron a las autoridades a realizar distintos trabajos de localización en el Estado de México, los cuales derivaron en el hallazgo de las fosas clandestinas en La Marquesa. Versiones periodísticas también refieren movimientos inusuales en cuentas bancarias vinculadas a las víctimas después de su desaparición.
La zona donde fueron encontrados los cuerpos permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer los hechos.
El periodista Carlos Jiménez informó que al menos tres personas fueron detenidas por su presunta relación con la desaparición y asesinato de Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo Ortiz. De acuerdo con la información difundida, los detenidos habrían proporcionado datos que permitieron ubicar el sitio donde las víctimas fueron sepultadas.