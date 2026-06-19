Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas; dos son de EU

Autoridades federales y estatales localizaron dos fosas clandestinas en la zona boscosa de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, donde fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas.

Entre las víctimas fueron identificados los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes contaban con reporte de desaparición desde el pasado 20 de mayo.

El hallazgo se realizó en el paraje conocido como Valle de los Venados, también referido como Valle del Silencio, como parte de una investigación relacionada con la desaparición de la pareja. Los cuerpos fueron encontrados en una zona cercana a cabañas utilizadas con fines turísticos, dentro de una de las áreas boscosas más transitadas de la región.

De acuerdo con la información disponible, los cuerpos de Mawani e Hidalgo Ortiz fueron localizados en una de las excavaciones clandestinas, mientras que en una segunda fosa fueron encontrados los restos de dos personas de origen keniano, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.