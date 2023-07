Después, López Aguilar no pudo volver a contactar a Sánchez Íñiguez. La noche del jueves 6 de julio, tras no saber nada de su esposo, ella pidió a uno de sus hijos que fuera a buscarlo, pero no lo encontró en su domicilio particular.

La esposa del periodista señaló que el viernes 7 de julio, personas desconocidas buscaron vía telefónica a una de sus hijas que vive en San Luis Potosí, para comunicarle que tenían algo importante que decirle sobre su padre, pero ella no se encontraba en ese momento y quien la llamó prefirió no dejar un mensaje.

López Aguilar señaló que en su domicilio particular falta el equipo de cómputo de su marido. Tampoco están su teléfono móvil, sus sandalias y un disco duro. Sin embargo, encontró los pantalones que portaba el miércoles 5 de julio, cuando lo vio por última vez y dentro de estos la cartera Sánchez Íñiguez, a la que solo le faltaba la credencial que lo acredita como corresponsal de La Jornada en Nayarit.

Además de Sánchez Iñiguez, el comunicador en medios locales y redes sociales, Jonathan Lora Ramírez, de 38 años de edad, fue sustraído de su domicilio particular -también ubicado en la localidad de El Armadillo-, fue privado ilegalmente de su libertad, cuando estaba acompañado de sus hijos.

Otra persona desaparecida se trata del diseñador en medios locales, Osiris Maldonado de la Paz, de 43 años de edad, quien fue visto por última vez el 3 de julio en Tepic y hasta el momento se desconocen más detalles. La Fiscalía nayarita publicó fichas de búsqueda para los tres comunicadores desaparecidos.

Horas después del hallazgo del cadáver de Sánchez Íñiguez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit confirmó que el corresponsal de La Jornada en dicha entidad fue asesinado y que el ataque en su contra estaba relacionado con su labor periodística.

La institución de procuración de justicia estatal informó de los avances relacionados con la privación ilegal de la libertad y desaparición de tres periodistas de esa entidad, entre ellos Sánchez Íñiguez, había dado pie al inicio de varias líneas de investigación.

“Siendo la principal la relacionada con la labor periodística de las víctimas, ya que según las primeras investigaciones se conoce que en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación, así como en cuestiones de índole personal”, señaló la Fiscalía nayarita, en un comunicado.

Asimismo, la institución de procuración de justicia estatal dio a conocer que “en caso de ser necesario, se remitirán las investigaciones a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República”.

La Fiscalía nayarita detalló que respecto al corresponsal de La Jornada, los números de emergencia de las autoridades recibieron, el 8 de julio, un reporte que informaba de la localización de un cuerpo sin vida “de una persona de sexo masculino en la localidad de El Ahuacate, del municipio de Tepic”.

El cadáver de Sánchez Íñiguez fue encontrado con signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda, por lo que inició una investigación y que según la necropsia de ley correspondiente, se estimaba que el tiempo aproximado de muerte era de entre 24 a 48 horas a partir de su localización.

Por su parte, la organización no gubernamental Artículo 19 indicó, en su cuenta de Twitter, que mantenía su exigencia para la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Nayarit, “a fin de coordinar esfuerzos de búsqueda para encontrar a Osiris con vida”.

Asimismo, la ONG llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la SEGOB, a contactarse con las y los familiares de las víctimas, para analizar y aplicar medidas urgentes de protección.

Por último, Artículo 19 reconoció que la Fiscalía nayarita tuviera como línea principal de investigación la labor informativa de las víctimas, por lo que exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR), coordinarse con su homóloga estatal, para apoyar en las investigaciones, apegándose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.