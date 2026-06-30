Hallan en Veracruz restos óseos en rancho ligado al secuestro de Roxana Guzmán

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó durante su conferencia matutina, el hallazgo de restos óseos en un predio bajo investigación por su relación con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Precisó que las piezas localizadas son analizadas por peritos como parte de las diligencias en curso.

Nahle García informó que las autoridades ministeriales continúan con los estudios forenses de diversos restos localizados durante las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Al ser cuestionada al respecto, aclaró que los restos no fueron hallados en el lugar donde se realizaron las detenciones de los seis posibles involucrados, sino en otro predio asegurado dentro de los límites de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.

“En el lugar de la detención, no; sí están haciendo de en algún predio que se encontró. Están haciendo análisis de varias piezas, están en eso, es parte de la investigación que trae la Fiscalía”, declaró.

La Gobernadora pidió prudencia y esperar los resultados oficiales de los dictámenes periciales antes de emitir conclusiones sobre el caso.

Los padres de Roxana Guzmán, Fernando Guzmán y Celia, fueron citados por la FGR el 27 de junio en la sede regional de Coatzacoalcos, donde se les informó sobre el avance de las investigaciones y se les realizaron pruebas de ADN para cotejar los datos con los restos humanos hallados en el predio asegurado.

Guzmán era directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

La periodista fue sustraída de manera violenta de su domicilio en Nanchital de Lázaro Cárdenas el 2 de junio de 2026.

Hasta el momento, suman seis personas detenidas por su presunta participación en los hechos: José del Carmen “N”, identificado como “Delta 7” e integrante de una célula delictiva; Karen “N”; y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

La familia de la periodista difundió un comunicado en el que pidió no propagar información falsa ni confirmada, y precisó que la FGR no ha confirmado que los restos hallados correspondan a Roxana Guzmán, como especularon algunos medios de comunicación.

Por separado, familiares de los cuatro policías municipales detenidos el 26 de junio bloquearon el lunes la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, para exigir investigaciones rigurosas y rechazar que se fabriquen culpables entre los elementos policiacos, señalados por su presunta vinculación con el secuestro.

Sobre la protesta, Nahle García señaló: “No sé si sea contra delitos de la salud, hay que ver la carpeta”.

Asimismo, advirtió que, si bien los acusados y sus familiares tienen derecho a la defensa y a manifestarse, no deben obstruir vías federales, pues de lo contrario el Gobierno estatal presentaría una denuncia correspondiente.