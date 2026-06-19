Hallan enterrados en La Marquesa cuerpos de dos ciudadanos estadounidenses desaparecidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó cuatro cuerpos enterrados en un paraje del Valle de El Silencio, en la zona de La Marquesa, durante un operativo de búsqueda vinculado a la desaparición de una pareja de ciudadanos estadounidenses.

Dos de los cuerpos fueron identificados por familiares como Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, quienes se encontraban desaparecidos desde el 20 de mayo de 2026.

Los restos —tres hombres y una mujer— fueron hallados el 18 de junio de 2026 en una zona de cabañas en La Marquesa.

La identificación de Hidalgo Ortiz y Padamsee Mawani se produjo el día siguiente.

Según fuentes cercanas a la investigación, citadas por el diario Reforma, el operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La pareja residía de forma temporal en la Colonia Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz era originario de Acayucan, Veracruz, y había emigrado a Estados Unidos siendo joven, aunque mantenía lazos con su familia en México.

Según una amiga cercana identificada como Claudia, la decisión de ambos de mudarse al País fue resultado de meses de deliberación, motivada en parte por el desencanto con el clima político en Estados Unidos, y llegaron a contemplar también establecerse en Hawái.

Poco antes de perder contacto con sus allegados, desde el teléfono de una de las víctimas se compartió una ubicación que señalaba una ruta hacia la zona donde posteriormente fueron hallados los cuerpos.

Familiares y conocidos también denunciaron movimientos y retiros de dinero efectuados con posterioridad a su desaparición.

Quienes los conocieron destacaron que la pareja disfrutaba la vida cotidiana en la capital del País, frecuentando mercados y barrios populares como La Lagunilla, Tepito y el Mercado de Jamaica.

“Sentían que la gente era buena. Ellos también eran muy nobles y creían que por ser buenas personas no iban a encontrarse con tanta maldad”, relató Claudia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que aún no contaba con una identificación oficial de los cuatro cuerpos localizados, por lo que las diligencias periciales continuaban en curso.