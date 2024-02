Carlos Manuel Urzúa Macías, primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue hallado muerto este lunes al interior de su domicilio particular en la Alcaldía Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, según lo reportaron medios nacionales.

Medios nacionales reportaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República, acudieron al lugar alrededor de las 15:00 horas, donde fue encontrado muerto el ex titular de la SHCP, luego de haber tenido un accidente al interior de su domicilio particular.

“Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida al interior de su domicilio ”, indicó la institución, en una tarjeta informativa.

A través de la frecuencia de radio, según detalló la SSC, los agentes de dicha institución fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y, al llegar, “se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza”.

“Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso”, añadió la SSC, en el documento.

La de Carlos Urzúa fue “muerte natural”, determina Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que Carlos Manuel Urzúa Macías murió por causas naturales, al interior de su domicilio particular, por lo que no iniciaría una carpeta de investigación.

“Con relación a la muerte de un ex servidor público, ocurrida en un domicilio ubicado en la Colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, la #FiscaliaCDMDX informa que luego del fallecimiento, su médico tratante certificó muerte natural por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto”, indicó la institución de procuración de justicia.

Su última columna

Este lunes, ante la inminente crisis hídrica en el Valle de México por la fuerte sequía, el ex funcionario federal reprochó que la inversión en cinco años del Gobierno encabezada por AMLO, hubiera ido al petróleo y no a fortalecer la red de abastecimiento de agua a nivel nacional.

En su columna de opinión publicada en el diario El Universal, Urzúa Macías expuso que al igual que otros presidentes como Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, quienes gobernaron en la década de los 70 y principios de los 80 del Siglo 20, cuando surgió el “boom” petrolero, López Obrador se hubiera dedicado a exceder el presupuesto para el sector hidrocarburos.

“Entre todos los proyectos de inversión pública que palomeo López Obrador, a principios de su sexenio, muy poco de los cuales fueron concretados posteriormente, nunca se contempló que el Gobierno Federal permitiera de manera significativa para mejorar el sistema hídrico de México”, expuso el ex titular de la SHCP.

Por ejemplo, en un ejercicio de comparación, el ex funcionario federal, detalló que para este año, la Comisión Nacional del Agua recibió una partida de 63 mil millones de pesos, es decir, una reducción del 13 por ciento respecto a 2023.

Sin embargo, Urzúa Macías destacó que para mantener a flote las finanzas de Petróleos Mexicanos, el Gobierno Federal destinará cerca de 140 mil millones de pesos y que para poder soportar su mal paso económico, recientemente se ordenó condonarle 80 mil millones de pesos en impuestos.

“El recorte presupuestal fue hecho, a pesar de qué en 2023, el país sufrió una de las olas de calor más intensas y una de las sequías, más pronunciadas de las que se tenga memoria, probablemente debido a irreversible y reversible cambio climático”, lamentó el ex funcionario federal.

Campaña de Xóchitl Gálvez

El 24 de octubre de 2023, Urzúa Macías se incorporó al equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la alianza “Va Por México”.

“Me complace anunciar la nueva incorporación del #FrenteAmplioPorMéxico. Bienvenido a este equipo, @CarlosM_Urzua! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, escribió la legisladora hidalguense, en su cuenta de la red social X, donde también adjuntó una foto con el ex funcionario federal.

¿Quién era Carlos Manuel Urzúa Macías?

Carlos Manuel Urzúa Macías, de 68 años de edad, nació en Aguascalientes, el 9 de junio de 1955. Era Licenciado y Maestro en Matemáticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), respectivamente.

También era Doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Se desempeñó como Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), de 2000 a 2003, cuando López Obrador fungió como titular del mismo.

En la actualidad era académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública,del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La renunciaCarlos Manuel Urzúa Macías renunció, el 9 de julio de 2019, a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que ostentaba desde el 1 de diciembre de 2018, nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el ahora ex funcionario agradeció “la oportunidad de haber servido a México”, y anexó una carta en el cual indicó que “discrepancias en materia económica hubo muchas”, algunas de las cuales porque en la presente administración federal se han tomado decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, señaló Urzúa Macías.

“Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente de conflicto de interés”, indicó el ex funcionario federal, como causas que lo orillaron a renunciar.