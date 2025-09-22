Hallan muertos a artistas colombianos desaparecidos en la CDMX

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, así como su compatriota, Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos, el 22 de septiembre , luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República indagaba la desaparición de ambos artistas, luego de que su el Presidente de Colombia Gustavo Petro le solicitara ayuda para su localización.

Según el periodista Carlos Jiménez, los cadáveres de los artistas sudamericanos fueron encontrados en el Estado de México.

“De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el Presidente de Colombia, no he entrado en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, indicó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC] y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de la desaparición y la investigación sobre el caso”, mencionó.

Un día antes, Petro había solicitado ayuda a Sheinbaum Pardo, para localizar a los artistas colombianos Bayron Sánchez, “B-King”, y al DJ Jorge Herrera, “Regio Clown”, desaparecidos desde el 16 de septiembre tras salir de un gimnasio ubicado en la colonia Polanco.