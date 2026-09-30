Hallan muertos a cinco integrantes de una familia en Montemorelos, en Nuevo león

Cinco integrantes de una misma familia, entre ellos tres menores de edad, fueron localizados sin vida en dos puntos del municipio de Montemorelos, Nuevo León, en un caso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene bajo investigación sin móvil establecido ni personas detenidas.

El primer hallazgo ocurrió por la mañana, cerca del camino a Hualahuitas, donde elementos policiales localizaron una camioneta marca Jeep de color rojo con dos personas sin signos vitales en su interior: una mujer y un menor de edad, ambos con heridas producidas por arma de fuego.

Las autoridades aseguraron un arma de fuego dentro del vehículo, la cual quedó bajo resguardo para el desarrollo de la indagatoria.

Las diligencias condujeron después a los agentes hasta un domicilio ubicado en un fraccionamiento, en la colonia Los Nogales, donde fueron localizados los cuerpos de un hombre y otros dos menores, también con lesiones por proyectil de arma de fuego.

Con ese segundo hallazgo, las autoridades establecieron que las cinco víctimas pertenecían al mismo núcleo familiar.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Cinthya Abigail Tamez Rivera, de entre 30 y 35 años; su pareja sentimental, Leodegario Moya Garza, y los menores Bruno, de 11 años; Cristian, de 10 años, y Gustavo, el más pequeño, cuya edad fue reportada entre los dos y los cuatro años según la versión difundida por distintas corporaciones.

La FGJNL deberá confirmar oficialmente las identidades y los vínculos familiares mediante las diligencias correspondientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales procesaron ambas escenas en busca de indicios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el sitio exacto donde ocurrieron las agresiones. La zona que rodea la vivienda y el vehículo permaneció acordonada durante la recolección de evidencias, y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las autopsias.

Entre las líneas de indagación se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del domicilio y la localización de posibles testigos.

Según información preliminar, durante la noche previa al hallazgo habría habido varias personas reunidas en la vivienda, dato que las autoridades buscan corroborar.

Versiones periodísticas difundidas durante la jornada apuntan a la hipótesis de un homicidio múltiple seguido de la muerte de la presunta agresora, aunque esa línea no ha sido confirmada por la autoridad estatal.

La FGJNL no ha informado públicamente sobre un móvil, y las circunstancias en que murieron las cinco personas continúan sin esclarecerse.

El municipio ha registrado otros hechos violentos durante 2026, sin que exista vínculo acreditado con este caso.

El 4 de mayo, un ataque con armas de fuego sobre la Carretera Nacional dejó un hombre muerto y dos personas heridas.

Ese mismo mes, un operativo en la comunidad El Fraile permitió liberar a un hombre privado de la libertad desde el día 21 de mayo; durante la intervención, agentes ministeriales fueron agredidos a tiros, cuatro personas fueron detenidas, un presunto delincuente murió y se aseguraron cinco armas de fuego.

Pese a esos antecedentes, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública difundidas por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz muestran que Montemorelos formó parte de un grupo de municipios con una reducción conjunta de 29 por ciento en homicidios entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

La investigación permanece abierta mientras la FGJNL recaba testimonios, dictámenes periciales y registros de videovigilancia que permitan determinar la mecánica de los hechos y establecer responsabilidades.