$!Hallan restos humanos en fosa clandestina de Tijuana; denuncian rezago de FGE

Colectivos de búsqueda localizaron restos humanos en una fosa clandestina ubicada en un predio del fraccionamiento Infonavit Cachanillas en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el mismo sitio donde en mayo de 2024 fueron hallados 12 cuerpos y dos cráneos.

El jueves pasado comenzó la búsqueda en el predio luego de que una persona solicitara apoyo al grupo Buscando a Tolano, encabezado por Bárbara Martínez, al considerar que un familiar podría encontrarse enterrado en el lugar, en donde el grupo nuevamente halló restos humanos.

Martínez aclaró que las localizaciones del jueves fueron realizadas por integrantes de Buscando a Tolano y por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con acompañamiento de la Guardia Nacional.

La buscadora líder del grupo sostuvo que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California llegó después de los hallazgos y que las integrantes del colectivo fueron retiradas del área, por lo que no pudieron permanecer durante el procesamiento de la escena.

“Ellos nomás llegan, se apoderan de la escena y nos corren”, denunció Martínez. Además, la encargada del colectivo pidió a la FGE agilizar las confrontas genéticas de los restos localizados en el predio desde 2024, debido al retraso que, señaló, existe en el proceso de identificación de las víctimas.