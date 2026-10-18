$!Hallan restos humanos en fosa clandestina de Tijuana; denuncian rezago de FGE

Colectivos de búsqueda localizaron restos humanos en una fosa clandestina ubicada en un predio del fraccionamiento Infonavit Cachanillas en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el mismo sitio donde en mayo de 2024 fueron hallados 12 cuerpos y dos cráneos.
El jueves pasado comenzó la búsqueda en el predio luego de que una persona solicitara apoyo al grupo Buscando a Tolano, encabezado por Bárbara Martínez, al considerar que un familiar podría encontrarse enterrado en el lugar, en donde el grupo nuevamente halló restos humanos.
Martínez aclaró que las localizaciones del jueves fueron realizadas por integrantes de Buscando a Tolano y por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con acompañamiento de la Guardia Nacional.
La buscadora líder del grupo sostuvo que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California llegó después de los hallazgos y que las integrantes del colectivo fueron retiradas del área, por lo que no pudieron permanecer durante el procesamiento de la escena.
“Ellos nomás llegan, se apoderan de la escena y nos corren”, denunció Martínez. Además, la encargada del colectivo pidió a la FGE agilizar las confrontas genéticas de los restos localizados en el predio desde 2024, debido al retraso que, señaló, existe en el proceso de identificación de las víctimas.
Denuncian exclusión y retrasos en peritajes de la Fiscalía
La buscadora destacó que, según la información que recibe el grupo, sólo se han realizado dos confrontas genéticas de los hallazgos del 2024 en el mismo lugar. Esto dificulta que las familias conozcan la identidad de sus seres queridos, completó. “Si ya se les van a sumar todos los que se encuentren, nunca van a terminar de entregarles esas personitas a su familia”, expresó Martínez.
El colectivo Buscando a Tolano continuará con las jornadas de búsqueda en Cachanillas ante la posibilidad de encontrar más restos humanos, por lo que llamó a los habitantes de la zona a proporcionar información de manera anónima sobre posibles sitios de inhumación clandestina.
Hasta el momento, la información sobre las confrontas genéticas y el número de víctimas identificadas corresponde a lo señalado por la representante del colectivo. Se requiere la versión de la FGE estatal para conocer el avance oficial de las investigaciones.
Operativo de búsqueda en San Felipe concluye sin indicios
La jornada de búsqueda de campo generalizada en San Felipe, Baja California, concluyó sin éxito. El objetivo era dar con posibles indicios o restos óseos relacionados con personas desaparecidas, luego de recibir información proporcionada por una “víctima indirecta” sobre domicilios que podrían estar vinculados con los casos de desaparición forzada de personas.
La FGE de Baja California, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y familiares de personas no localizadas, realizó el operativo el viernes a lo largo de todo el día.
Durante la jornada, se realizaron recorridos a pie en áreas extensas, además de inspecciones en zonas específicas para localizar posibles indicios. La Fiscalía contó con el apoyo del binomio canino K9 Rooster, especializado en la búsqueda y localización de cadáveres y restos óseos. También participaron agentes estatales de investigación, elementos de la Secretaría de Marina y familiares de personas no localizadas.
La institución señaló que mantendrá las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas en coordinación con las autoridades y las familias.