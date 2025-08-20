Hallan seis cabezas humanas en límites de Puebla y Tlaxcala

Autoridades localizaron el martes seis cabezas humanas en los límites de Tlaxcala y Puebla.

El hallazgo ocurrió a un costado de la carretera Ixtacuixtla a Nanacamilpa, en los límites de ambas entidades.

Según reportes periodísticos, autoridades de Puebla investigan si las víctimas localizadas corresponden a personas que habían sido privadas de la libertad en esa entidad.

El hecho fue reportado a las 7:00 horas del martes, a un costado de la carretera Ixtacuixtla-Atotonilco en Ixtacuixtla, a unos 400 metros de la gasera de Popocacatla.

Medios locales aseguraron que algunas de las cabezas estaban dentro de costales y otras cerca de unas milpas.

La manta contenía un mensaje de un grupo delictivo originado en Tabasco.

El hallazgo derivó en un fuerte operativo en la zona de terrenos de labor, donde peritos y policías municipales, estatales y federales resguardan el lugar.

Alberto Hernández Olivares, Alcalde de Ixtacuixtla, declaró que las personas no fueron asesinadas en su comunidad, que solo tiraron las cabezas; aún así que su gobierno actuará con mano dura contra los delincuentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que inició una carpeta de investigación, por el hallazgo de seis extremidades cefálicas del género masculino, en las inmediaciones del estado de Puebla y Tlaxcala.

Indicó que al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las primeras indagatorias; cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo no así al del hecho.

Indicó que la Fiscalía continuará con las diligencias pertinentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables.

Tras la llamada de alerta a números de emergencia, que dieron cuenta del hallazgo sobre la carretera, al lugar se hicieron presentes corporaciones de ambas entidades, además de elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

En el lugar encontraron una manta con un mensaje donde se atribuía el crimen a un grupo delictivo.