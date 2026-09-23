Hallan sin vida a hijo de 16 años del Alcalde de Tecamachalco, Puebla

El cuerpo de Mateo Hernández, estudiante de preparatoria de 16 años e hijo de Mateo Hernández López, Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, fue localizado sin vida la mañana del 23 de septiembre a un costado de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, en el municipio de Nicolás Bravo, tras permanecer cuatro días desaparecido.

Según medios locales, el Alcalde, de extracción morenista, acudió a las instalaciones del anfiteatro en Tehuacán para identificar legalmente a la víctima, en medio de un dispositivo de seguridad conformado por elementos policiales y de la Guardia Nacional.

El hallazgo ocurrió en el paraje conocido como La Tabla, en la junta auxiliar de Azumbilla, donde transeúntes reportaron a través del número de emergencias 911 la presencia de un bulto envuelto en cobijas en la superficie asfáltica. El reporte movilizó a corporaciones de seguridad locales y federales.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano, acompañados por paramédicos de la unidad SUMA 220, quienes confirmaron que el joven no presentaba signos vitales y registraba múltiples huellas de violencia.

El menor de edad fue visto por última vez el 19 de septiembre alrededor de las 13:00 horas, cuando salió de su domicilio para reunirse con compañeros de la preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el fin de realizar actividades escolares.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla mantuvo abiertas las indagatorias ante la hipótesis de una privación ilegal de la libertad. De manera extraoficial, trascendió que los captores habrían cobrado un rescate.

Andrés Villegas Mendoza, Diputado local por el Distrito 15 y presidente del Consejo Estatal de Morena, lamentó el crimen y envió sus condolencias al Alcalde, a su esposa Rosario Gutiérrez, y a sus hijos.

“Hoy más que nunca reconozco el trabajo que ha realizado el Alcalde y su Cabildo para combatir la inseguridad en nuestro municipio. Una administración tras otra se ha coludido, esta jamás”, publicó el legislador.

“Nos han golpeado en lo más profundo y personal, pero el miedo no nos puede detener, tenemos que seguir luchando todos los días por la paz que se merecen las familias”.

Agustín Guerrero Castillo, consejero estatal de Morena en Puebla, también demandó justicia.

“Externo mi tristeza y mi coraje por la muerte del joven Mateo Hernández de 16 años”, expresó, y pidió que el crimen no quedara impune y que los responsables fueran detenidos.

Peritos en criminalística y agentes de la FGE acordonaron la zona para el levantamiento de indicios.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro regional, donde se practicarían los estudios forenses de ley para determinar las causas del deceso, mientras la investigación por homicidio doloso continuará para deslindar responsabilidades.