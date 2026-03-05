Hallan sin vida a Karol, estudiante de 18 años de la UAEM desaparecida en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó este 5 de marzo el hallazgo de un cuerpo, en el municipio de Coatetelco, correspondiente a Karol Toledo Gómez, alumna de 18 años de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo.

“Tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez”, informó la FGEM mediante sus canales de comunicación oficiales.

La dependencia señaló que se comprometía a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos delictivos.

El cadáver fue localizado alrededor de las 11:50 horas de este jueves durante un operativo de búsqueda desplegado por la FGEM con el apoyo de autoridades municipales de Mazatepec, corporaciones estatales y dependencias federales.

La Coordinación General de Servicios Periciales de Morelos realizó los análisis de ADN y los estudios forenses requeridos para establecer la identidad de la víctima.

A las 17:00 horas, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec confirmó oficialmente el deceso de la joven a través de sus redes sociales.

“La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsedes Miacatlán y Tetecala, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera y estudiante, Karol Toledo Gómez”, expresó la institución en su comunicado.

En el mismo mensaje, la escuela demandó que las autoridades actuaran “con toda determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”.

“No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia”, añadió la institución.

Karon, quien cursaba el segundo semestre en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, fue vista por última vez el 2 de marzo cerca de su domicilio en dicho municipio.

Sus padres, César Toledo Casillas y Alondra Gómez Jaime, presentaron de inmediato la denuncia correspondiente ante la FGEM para activar los protocolos de búsqueda.

Horas antes de que la institución notificara el deceso de Karol, su madre había publicado un video en redes sociales en el que expresaba: “Yo solamente quiero recuperar a mi hija, la quiero recuperar viva”.

Se trata del segundo caso que conmociona a la comunidad universitaria de la UAEM en el lapso de pocos días.

El 2 de marzo, la FGEM localizó el cuerpo de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, también estudiante de 18 años de la institución, quien había desaparecido el 20 de febrero pasado en circunstancias que apuntaron desde un inicio a una zona boscosa aledaña al Campus Chamilpa de la propia universidad.

La identidad de Kimberly fue confirmada el 3 de marzo. Para ese momento, Jared Alejandro “N”, identificado como estudiante activo de la UAEM, ya había sido imputado el 1 de marzo por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, tras ser detenido el 28 de febrero.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación legal quedó pendiente de resolución.

Ambos casos han desatado protestas masivas en los campus de la UAEM. Estudiantes tomaron edificios de Rectoría y exigieron la destitución de la rectora Viridiana Aidé León, al tiempo que la institución trasladó sus actividades al formato virtual ante el clima de inseguridad.

La propia UAEM exigió a la FGEM acciones “inmediatas, eficaces y coordinadas” para esclarecer los crímenes.

“No queremos más fichas de búsqueda, queremos a nuestras estudiantes vivas”, fue la consigna que resonó en las movilizaciones registradas en Cuernavaca de Lazarín.

Los dos feminicidios se inscriben en una crisis de violencia de género estructural que coloca a Morelos en el primer lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, según datos analizados por la organización Morelos Rinde Cuentas.

Según esa misma organización, la entidad cerró 2025 con 121 feminicidios registrados de manera oficial, mientras que en los primeros dos meses de 2026 se contabilizaron al menos 18 casos adicionales, cifra que colectivos locales atribuyen en parte a las deficiencias en los registros de la FGEM y a una impunidad persistente.