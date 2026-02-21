$!Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla

Los esposos Ángeles Ruiz y Alexandro Agustín, ambos de 50 años, reportados como desaparecidos desde el 19 de febrero en la ciudad de Puebla, fueron encontrados sin vida en el municipio de Chignahuapan.

La pareja salió de su domicilio aproximadamente a las 8:00 horas, rumbo a Tlaxcala. Luego de que sus familiares perdieran contacto con ellos, acudieron ante las autoridades para reportar su desaparición.

En un comunicado, la Fiscalía de Puebla informó que como parte de los protocolos de búsqueda, se realizaron cerca de 25 actos de investigación, entre ellos: entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia, lectura de placas LPR, análisis de líneas telefónicas, así como geolocalización en tiempo real.

Las autoridades detectaron que el automóvil circuló el día 20 de febrero por distintos puntos, como el Libramiento Instituto Politécnico, La Trinidad Tepehitec y el distribuidor vial El Molinito, hasta llegar a las inmediaciones de Tlaxco, Tlaxcala.