$!Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla

Los esposos Ángeles Ruiz y Alexandro Agustín, ambos de 50 años, reportados como desaparecidos desde el 19 de febrero en la ciudad de Puebla, fueron encontrados sin vida en el municipio de Chignahuapan.
La pareja salió de su domicilio aproximadamente a las 8:00 horas, rumbo a Tlaxcala. Luego de que sus familiares perdieran contacto con ellos, acudieron ante las autoridades para reportar su desaparición.
En un comunicado, la Fiscalía de Puebla informó que como parte de los protocolos de búsqueda, se realizaron cerca de 25 actos de investigación, entre ellos: entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia, lectura de placas LPR, análisis de líneas telefónicas, así como geolocalización en tiempo real.
Las autoridades detectaron que el automóvil circuló el día 20 de febrero por distintos puntos, como el Libramiento Instituto Politécnico, La Trinidad Tepehitec y el distribuidor vial El Molinito, hasta llegar a las inmediaciones de Tlaxco, Tlaxcala.
Después de ese punto, el comunicado no detalla qué ocurrió. Sus cuerpos fueron localizados en Chignahuapan.
Gobernador de Puebla garantiza que no habrá impunidad
El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, expresó solidaridad con los familiares del matrimonio.
“Les garantizamos que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia. En Puebla, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer esos hechos lamentables”, escribió en sus redes sociales.
Tanto la línea de investigación como la causa de muerte serán determinadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla una vez que concluyan los estudios y la necropsia de ley.