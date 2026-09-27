$!Hallan sin vida a Rubén Alberto Curiel, zar Anticorrupción en Puebla; familia pide no especular

Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue localizado sin vida la mañana del viernes 25 de septiembre en el Centro Integral de Servicios de Angelópolis.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que, de manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida.

“Esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento”, destacó.

La dependencia explicó que se llevan a cabo las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, con respeto a su familia y apego a los protocolos aplicables.

Además, expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, “quien fue compañero de esta institución y se desempeñaba actualmente como Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su solidaridad con la familia de Rubén Alberto Curiel Tejeda y solicita respeto a su privacidad durante este momento de duelo”, agregó.

Asimismo, el gobierno encabezado por el Gobernador Alejandro Armenta, lamentó el suceso.



Familia de zar anticorrupción de Puebla pide no especular sobre su muerte

Adalit Aguilar, esposa del coordinador general jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, pidió no especular sobre la muerte del funcionario y mencionó que se trató de un suicidio.

En una breve publicación en redes sociales, Aguilar solicitó respeto y sensibilidad, así como evitar formar historias falsas en torno al fallecimiento de su pareja.

“Con profundo dolor lamento confirmar la triste decisión que tomó mi esposo Rubén Alberto Curiel Tejeda, de abandonar esta vida de esta manera tan trágica”, escribió.