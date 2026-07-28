Hallan sin vida a un adulto mayor dentro de su domicilio en Juan José Ríos

Habitantes de la localidad de Babujaqui localizaron el cuerpo sin vida de un vecino al interior de su vivienda, quien presuntamente llevaba varios días de haber fallecido sin que nadie se percatara de la situación. La víctima fue identificada formalmente como Othón, de 74 años de edad.

El descubrimiento se originó durante la tarde de este martes, luego de que un residente de la zona comenzara a preocuparse por la ausencia prolongada del septuagenario, a quien no veía desde el pasado viernes, el vecino se dirigió al domicilio para cerciorarse de que todo estuviera en bien pero al asomarse e ingresar a la vivienda, encontró el cuerpo del adulto mayor tendido en el área del baño, el cual ya presentaba signos visibles de descomposición.

De inmediato, dio aviso a las líneas de emergencia a través del número 911.

Elementos de la Policía Municipal de Juan José Ríos se trasladaron con prontitud al sitio señalado y tras confirmar el reporte, los uniformados procedieron a asegurar el perímetro y dieron aviso formal a la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Los Mochis.

Minutos más tarde, arribaron al inmueble agentes de investigación y personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes iniciaron con el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y las diligencias de ley correspondientes para esclarecer los hechos.

Posteriormente, personal de una funeraria local autorizada realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar científicamente la causa exacta del deceso.

Trascendió de manera preliminar por parte de las autoridades que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia visibles; sin embargo, serán los resultados forenses los que confirmen o desechen cualquier línea de investigación.