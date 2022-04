$!Hará la Marina paquetes turísticos a las Islas Marías desde Mazatlán o San Blas: AMLO

“Vamos a procurar que vengan familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite, hay que buscar el equilibrio porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones, entonces una gente que tiene ingreso puede venir aquí, pero al mismo tiempo un trabajador podría venir y estar con toda la familia”, dijo el mandatario al visitar el Museo de las Islas Marías.

”Y se van a terminar de construir las viviendas; mejor dicho, reconstruir las viviendas, las casas, que ya existían. Porque no estamos alterando en nada el medio ambiente, porque el propósito es conservar la naturaleza. No se van a hacer edificios, no se van a hacer —obviamente— hoteles, es la reconstrucción de todas las casas. Porque en un tiempo, y no muy lejano, un tiempo reciente, tomaron una decisión que yo considero injusta, aberrante, de sobrepoblar esta isla con reclusos, algo hasta violatorio de derechos humanos”.