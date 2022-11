Harán cambio en noticiero estelar de Televisa: Enrique Acevedo sustituirá a Denise Maerker

Después de seis años, la periodista Denise Maerker dejará de conducir el 9 de enero del 2023 “En Punto”, el noticiero estelar de la cadena Televisa, que se transmite por el Canal 2.

El sucesor será Enrique Acevedo Quintana, de 44 años de edad, quien por más de una década trabajó en Noticias Univision, donde llegó a ser copresentador del noticiero estelar de dicha cadena.

Asimismo, Acevedo Quitana fue el primer corresponsal latino del programa estadounidense 60 Minutes y quien también fungió como el primer conductor mexicano de CBS This Morning, uno de los programas más emblemáticos de la televisión de E.U.

A través de un comunicado, Televisa dio a conocer que Maerker asumirá, a partir de 2023, la producción ejecutiva del programa. Además, se encargará de producir documentales para N+ Docs, además de que se integrará a la unidad de periodismo de investigación N+ Focus y continuará como analista del programa Tercer Grado.

El director ejecutivo de N+, Daniel Badía Gómez, reconoció, por escrito, la labor de la periodista y aseguró que 2022 ha sido el año de mayor audiencia del último lustro para su noticiero estelar. Según las cifras de la empresa, 8 millones de personas sintonizan diariamente la emisión, el doble de audiencia que sus competidores.

“La idea detrás de este y otros cambios es innovar y fortalecer nuestras capacidades de producción y periodismo”, comentó Badía a través de un comunicado.

“No me voy. A partir del próximo 9 de enero dejo de conducir #EnPunto, pero me quedo como Productora Ejecutiva del noticiero. También me dedicaré a hacer reportajes y documentales para N+. Es un nuevo desafío que me emociona y compromete”, escribió, por su parte, Maerker, en su cuenta de Twitter.

“Estoy muy emocionado de regresar a México. Gracias @DeniseMaerker por su amistad y su apoyo para darle continuidad a lo que ha construido durante los últimos seis años al frente del noticiero”, tuiteó Acevedo Quintana.

Grupo Televisa reportó al tercer trimestre de este año un incremento del 47 por ciento en sus utilidades netas respecto al mismo periodo del año anterior, para rebasar los 1.118 millones de pesos, mientras que sus ingresos totales crecieron 3.6 por ciento en el mismo periodo, a 19 mil 252 millones de pesos. Dicha alza se debió a un aumento en las ventas de sus operaciones de televisión por cable y en el segmento de otros negocios.

A principios de este año, la televisora completó una transacción con la estadounidense Univision para crear TelevisaUnivision, una nueva firma que combina los contenidos de ambas emisoras. Con la fusión, las compañías buscan convertirse en la principal productora de contenidos del mundo de habla hispana.