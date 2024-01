Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) cerró su precampaña, en Monterrey, Nuevo León, en compañía del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y el alcalde, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Además de Dante Alfonso Delgado Rannauro, dirigente nacional de dicho partido político, así como de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del mandatario neoleonés y precandidata a la Presidencia Municipal regiomontana, entre otros liderazgos de MC.

El diputado federal con licencia aseguró que convertirá al país en un “México nuevo”, en caso de ganar la contienda que se llevará a cabo el 2 de junio de 2024 y que a los delincuentes los haría que sintieran un “infierno en vida”.

Durante su discurso, Álvarez Máynez aseguró que en el supuesto “México Nuevo”, no habría “derecho de piso”, además de que no se aceptaría que se normalizara que hubiera mujeres desaparecidas.

“Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes que se metan con las mexicanas y los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida”, destacó.

Álvarez Máynez señaló que el supuesto “México Nuevo” tendría prosperidad, al tiempo que subrayó que no era casualidad que los estados que generaban mayor empleo en el país eran los gobernados por MC, es decir, Nuevo León y Jalisco.

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano aseguró que la nueva política había llegado a México y que en los tres meses de campaña presidencial le daría la vuelta a sus contrincantes.

“La nueva política ya llegó a México, y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va tener presidente, va tener gobierno y va tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad”, sostuvo.

“Es un privilegio estar en la tierra que soñó y que nos invitó a todos los mexicanos a soñar con un presidente norteño [...] Aquí en Nuevo León, hace un mes, la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que Íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes”, insistió.

“La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos”, indicó Álvarez Máynez.