Harfuch anuncia seis nuevos penales con 18 mil 480 espacios, uno de ellos en Sinaloa, tras violencia en Mazatlán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad total proyectada de 18 mil 480 espacios.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

García Harfuch precisó que las obras se ejecutarán por instrucciones de la Presidenta de México y en coordinación con los gobiernos estatales, como parte de un nuevo modelo de gestión penitenciaria.

El primero de los centros se levantará en Sinaloa, con capacidad para 2 mil 600 personas privadas de la libertad.

Confirmó que el proyecto en esa entidad se construirá con recursos federales y agradeció a la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, la disposición para aportar los terrenos necesarios.

“Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo”, expuso.

El anuncio se produjo después de dos episodios de violencia consecutivos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

García Harfuch indicó que el conflicto al interior del penal se produjo entre integrantes de la misma facción de “Los Chapitos” tras la liberación de un interno con cierto liderazgo en el interior.

El 8 de octubre de 2026, una riña dejó 10 personas muertas —nueve internos y un visitante de 2 años— y 16 reclusos heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El día 9 de octubre, una segunda riña en uno de los módulos del penal dejó dos personas privadas de la libertad muertas, con lo que el saldo de ambos hechos sumó 12 fallecidos.

La dependencia estatal informó que nueve de los 16 internos lesionados recibieron alta médica el día 9 de octubre, mientras el resto permaneció bajo atención hospitalaria.

Como parte del nuevo esquema penitenciario, García Harfuch anunció también la incorporación de mil 192 elementos y la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria, encargada de atender situaciones de riesgo y brindar apoyo a las entidades federativas.

Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo de los seis centros es evitar la sobrepoblación en los reclusorios, por el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas y por razones de seguridad, ante el incremento de detenciones registrado durante su administración.

En la misma conferencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una caída superior a 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.