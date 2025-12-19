Harfuch asume mando de estrategia nacional de seguridad y fortalece cooperación con EU, según NYT

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decreto que aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030, otorgando la implementación y operación del modelo de seguridad a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De manera simultánea, una investigación exclusiva del diario estadounidense The New York Times reveló que el funcionario se ha consolidado como el principal enlace estratégico para las agencias de seguridad de Estados Unidos, logrando un incremento en el intercambio de inteligencia bilateral.

Según la información revelada, la gestión de García Harfuch ha permitido apaciguar las inquietudes de Washington respecto a la seguridad fronteriza.

El reporte señala que, ante los resultados presentados por la administración mexicana, el Presidente Donald John Trump ha desplazado su atención hacia las estructuras del narcotráfico en Sudamérica, reduciendo la presión directa sobre el territorio mexicano.

No obstante, analistas consultados por el rotativo advierten que los cárteles en México mantienen una capacidad financiera y armamentística que desafía las instituciones del Estado.

En el ámbito nacional, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el plan de seguridad es de observancia obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública Federal.

El modelo operativo, encabezado por el Secretario de Seguridad, contará con el seguimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para garantizar el cumplimiento de las estrategias y el uso eficiente del presupuesto asignado en los ejercicios fiscales correspondientes.

“Tenemos al mejor Secretario de Seguridad que podríamos tener”, afirmó Eduardo Guerrero, consultor en la materia y ex funcionario federal, aunque precisó que el crimen organizado ha superado históricamente las capacidades institucionales.

Pedro Casas Alatriste, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana de México, destacó que el reconocimiento hacia García Harfuch es absoluto entre los tomadores de decisiones en la capital estadounidense, lo que facilita la coordinación en temas de interés común.

Respecto a la relación con la administración encabezada por Donald Trump, García Harfuch señaló que la coordinación ha sido efectiva gracias a la alineación de prioridades.

“Cuando llegó el Presidente Trump, había preocupación sobre cómo íbamos a trabajar. Empezamos a explicar nuestro método y les mostramos los resultados”, declaró el funcionario federal.

Detalló que la estrategia actual consiste en atacar la estructura criminal de forma integral, superando el enfoque previo que se limitaba a la captura de objetivos aislados.

Sheinbaum Pardo ha reiterado que, si bien el intercambio de información con Estados Unidos es fundamental, no se contempla la realización de operaciones conjuntas en suelo mexicano.

García Harfuch respaldó esta postura al afirmar que la coordinación actual ha permitido aumentar el número de detenidos, la destrucción de laboratorios y una reducción en el flujo de fentanilo hacia el país vecino.

Según el funcionario, estos resultados han sido validados por las propias autoridades estadounidenses, lo que fortalece la confianza en la estrategia de seguridad nacional.

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 se fundamenta en cuatro ejes principales: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de las instituciones de justicia, respeto a los derechos humanos y coordinación interinstitucional.

Con la publicación de este decreto, Sheinbaum Pardo formaliza la estructura de mando que regirá las acciones de pacificación del País, manteniendo a la dependencia a cargo de García Harfuch como el eje central de las políticas de seguridad pública durante el presente sexenio.