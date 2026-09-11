Harfuch confirma que inmueble en Tecalitlán, en Jalisco, servía para curar a heridos del CJNG

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que un inmueble asegurado en Tecalitlán, Jalisco, era utilizado para atender a integrantes heridos de la delincuencia organizada, en un caso atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Precisó que el sitio, identificado inicialmente como un hospital clandestino, operaba en realidad como un espacio de recuperación para personas lesionadas vinculadas con grupos criminales.

“Sí era un lugar, más que un hospital, era donde llevaban heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse, curarse”, afirmó.

El inmueble fue localizado tras la investigación por la desaparición de un joven de 20 años, originario de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien salió de su domicilio después de recibir una supuesta oferta de trabajo en un rancho.

Durante el operativo fueron liberadas ocho personas de entre 16 y 43 años, y detenidos cinco hombres y una mujer.

Algunas de las personas localizadas presentaban lesiones y habían recibido atención médica previa.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reportó el aseguramiento de medicamentos, muletas, botas ortopédicas, 100 cartuchos calibre 5.56, equipo táctico, droga y una báscula gramera.

Las autoridades investigan quién proporcionaba la atención a los lesionados, debido a que algunos presentaban intervenciones que requirieron procedimientos médicos especializados, lo que apunta a la participación de personal con formación clínica.

García Harfuch informó que el cateo se realizó con participación de la Fiscalía General de la República y que las diligencias continúan abiertas.

“Fue un cateo con FGR, donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridos de delincuencia organizada a ese domicilio. Estamos todavía con las investigaciones correspondientes y hubo otras acciones que se están llevando a cabo”, señaló.

El caso se suma a la línea de investigación respecto al reclutamiento forzado mediante ofertas laborales falsas en Jalisco, modalidad documentada en la entidad y que derivó en los hallazgos del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, durante 2025.

La FGR mantiene la indagatoria sobre la red que sostenía la infraestructura médica del grupo criminal.