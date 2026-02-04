Harfuch estará en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad: Sheinbaum

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará este miércoles en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad, informó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta fue cuestionada sobre las condiciones de violencia que prevalecen en la entidad pese al despliegue de seguridad.

“El día de hoy está el Secretario de Seguridad en Sinaloa justamente, Omar García Harfuch está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer”, asentó.

Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce, enumeró, porque se han desmantelado muchísimos laboratorios.

Sheinbaum Pardo respondió ante la violencia que prevalece en Sinaloa, que ha disminuido el número de homicidios.

Recordó que la violencia fue originada por la división de un grupo delincuencial provocada por la entrega de uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos que no fue explicada cómo fue y ocasionó la pugna interna.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México de 2006 a 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención dentro del marco de la Ley de los grupos delincuenciales”, manifestó.

Y al mismo tiempo, añadió, atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil.

Expuso que así como en México se ha impedido que llegue el fentanilo a Estados Unidos, se ha pedido que ellos controlen la entrada de armas al País, lo cual es indispensable.

”Porque 75 por ciento, al menos, de las armas incautadas en nuestro País, de alto poder, vienen de Estados Unidos de manera ilegal”, manifestó.

Se ha logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios en Sinaloa, añadió, y se va a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa.