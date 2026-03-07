Harfuch insiste que indicios del Rancho Izaguirre lo muestran como centro de adiestramiento; van 47 detenidos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que van 47 detenidos por el caso Rancho Izaguirre y mencionó que a pesar de lo que señalan los colectivos de familias buscadoras, hasta el momento los indicios solo muestran que se trató de un centro de adiestramiento.

Asimismo, dijo que las mismas investigaciones han mostrado que solo una persona perdió la vida en el lugar; sin embargo, agregó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la dependencia que entregue un informe.

“A reserva de que la Fiscalía General de la República entregue un informe completo de este caso, están 47 detenidos vinculados por diversos delitos y es más, al momento lo que se ha encontrado son más que ellos un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que sólo se encontró hasta ahorita a inicios una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

El 5 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por irregularidades en el procesamiento de evidencias en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde colectivos de búsqueda localizaron objetos y posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.

El organismo concluyó que las acciones y omisiones de personal de ambas instituciones derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni la adecuada preservación del lugar de intervención y de los indicios encontrados.

En marzo de 2025, cuando colectivos de familias buscadoras denunciaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un centro de adiestramiento y posible campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, familiares de personas desaparecidas han intentado identificar objetos localizados en el lugar para esclarecer el paradero de sus seres queridos.

Tras la recomendación de la CNDH, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reconoció la validez del documento y reclamaron que desde hace meses habían solicitado la intervención del organismo, por lo que al ser emitida, aseguran, se confirman las denuncias de las familias respecto a las omisiones por parte de autoridades.

“Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia. Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”.

Pidieron que la verdad de los hechos no sea minimizada pues quienes estuvieron presentes en las diligencias fueron testigos de la magnitud de los hallazgos e insistieron en que ahora se confirma que en el lugar hubo destrucción de cuerpos.

“En ese lugar se recuperaron múltiples restos humanos calcinados y diariamente se extraían fragmentos óseos que eran colocados incluso en cubetas, evidencia del nivel de violencia que ahí se vivió. Además, en la propia carpeta de investigación federal se reconoce la existencia de crematorios y se establece que los restos humanos encontrados presentaban una degradación térmica que alcanzó temperaturas de hasta 1100 grados centígrados. Estos datos, documentados en los peritajes y en las actas foliadas de las diligencias, confirman que en ese lugar hubo destrucción de cuerpos humanos”.

Aseguraron que no darle la importancia necesaria al caso, sería faltar a la verdad y a la memoria de las víctimas.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insistieron en que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no solo fueron irregularidades administrativas durante una investigación sino que en ese lugar hubo asesinatos y se hallaron restos humanos calcinados y que eso también debe ser reconocido. Además de que pidieron que se asuman las responsabilidades sobre las omisiones documentadas.

“Las familias no buscamos confrontación, buscamos verdad. Y la verdad completa implica reconocer la gravedad de lo ocurrido, esclarecer los hechos y garantizar que haya responsabilidades reales para quienes permitieron que estas omisiones sucedieran. Las víctimas merecen justicia, y la sociedad mexicana merece saber toda la verdad sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre”.

FGR reporta 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha logrado la detención de 47 personas y un avance general del 64.44% en el procesamiento integral del Rancho Izaguirre, a un año del descubrimiento de un “campo de adiestramiento criminal” ubicado en este lugar en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Además, confirmó que aún existen órdenes de aprehensión vigentes en proceso de cumplimentarse contra presuntos responsables del campo de adiestramiento y que desde el descubrimiento del lugar se establecieron “canales de comunicación activos” para informar de manera periódica los avances en el procesamiento del lugar a víctimas y familiares, contrario a lo acusado por colectivos.

A un año de esta tragedia, los medios Animal Político, A dónde van los desaparecidos y ZonaDocs, en alianza con Tejer.Red, publicaron “Las Prendas Hablan”, un trabajo periodístico a través del cual identificaron, junto a familias buscadoras, coincidencias entre las más de 1,800 evidencias que son piezas clave para la investigación del Rancho Izaguirre, las cuales, mediante notas y reportajes buscan reconstruir las trayectorias de vida de las víctimas.

En un comunicado, la FGR reiteró que las indagatorias han determinado de manera clara y contundente que el lugar operaba como un “centro de adiestramiento criminal”.

En estas instalaciones se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos; además, el lugar contaba con una “casa táctica” simulada, diseñada para el adiestramiento en técnicas de cobertura, movimiento y generación de reacción.

Además, aseguró que la investigación revela que en este sitio se reclutaba forzadamente a personas. Las autoridades documentaron que a las víctimas se les despojó de sus pertenencias y ropas originales para obligarlas a portar otro tipo de vestimenta.

La FGR también informó que el trabajo de las autoridades en el procesamiento del lugar ha permitido la localización de diversos indicios relevantes, entre los que destacan elementos balísticos, prendas de vestir y dos fragmentos de restos óseos.

Todo el material está siendo procesado bajo protocolos científicos en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense y en el sector regional de la Fiscalía Federal de Jalisco.

Respecto a los restos óseos localizados, los especialistas lograron obtener un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Sin embargo, la FGR informó que tras realizar la confronta con los perfiles de la base de datos de familiares de personas desaparecidas, aún no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación.

La institución aclaró que las confrontas continúan y se actualizan conforme ingresan nuevos perfiles, y enfatizó que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas exclusivamente a los resultados de los análisis forenses.