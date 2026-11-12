Harfuch reporta detención del presunto homicida del Regidor de Cuernavaca

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, Regidor de Cuernavaca, ocurrido el 4 de noviembre.

Según el Secretario, la detención derivó de los trabajos de investigación realizados por esa dependencia y por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

Harfuch agradeció a la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, su coordinación y apoyo, y reconoció el trabajo de la FGE Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

Señaló que las indagatorias permanecen abiertas más allá de esta captura.

“Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune”, escribió en su cuenta de la red social X.

La FGE Morelos informó que el presunto responsable había sido detenido el 8 de noviembre y quedó en libertad luego de que esa instancia desistiera de acusarlo por el delito de resistencia de particulares, tras lo cual la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó en su contra la orden de aprehensión por homicidio.

El Regidor fue atacado con arma de fuego la tarde del 4 de noviembre, cuando circulaba en un automóvil en la Colonia Acapatzingo, en Cuernavaca.

Rivas Ríos, también activista social, era integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca por Morena.

El caso derivó en el llamado de la FGE Morelos a integrantes del Cabildo de Cuernavaca, incluido el Alcalde José Luis Urióstegui Salgado, para comparecer como parte de las investigaciones.